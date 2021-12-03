Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Йокерит
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Калгари
23
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Коламбус
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Нью-Джерси
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Бостон
02
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Сан-Хосе
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Чикаго
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Оттава
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Колорадо
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Сент-Луис
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Баффало
74
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
7«Спартак» Руя Витории проиграл в гостях «Краснодару»
10:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Описаны походы Овечкина в рестораны в Вашингтоне

Журналист Игорь Рабинер в интервью YouTube-каналу Sports.ru рассказал о том, как нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оплачивал походы в рестораны для одноклубников.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Журналист заявил, что на четвертый год выступления в команде хоккеиста заставили оплатить ужин для 63 человек из тренировочного лагеря, тем самым проверяя его на жадность. «Вот эта вся кодла, 60 с лишним человек идут и где-то на десятку тысяч баксов обедают, суши, все дела. Но за Овечкиным не заржавеет в этом плане», — описал историю Рабинер, отметив, что россиянин делал такое неоднократно.

Летом 2020 года защитник «Вашингтона» Джон Карлсон рассказал о странной просьбе Овечкина во время совместного ужина. По словам хоккеиста, его удивило, что россиянин захотел приправить пасту кетчупом.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он помог «Кэпиталс» впервые в истории клуба выиграть Кубок Стэнли.

 Роналду одним словом отреагировал на вручение Месси «Золотого мяча»
Нурмагомедов заявил о желании вернуть чемпионский пояс UFC в Дагестан
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь