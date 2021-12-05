Есть 750! Овечкин не пожалел даже российского вратаря-дебютанта и достиг юбилейной отметки

Новичок «Коламбуса» Даниил Тарасов очень талантлив. Его, вероятно, ждет очень хорошее будущее. Русские вратари захватывают сильнейшую лигу мира быстрее, чем Наполеон подчинил себе Европу. Однако дебютировал уфимец сейчас в НХЛ пока лишь потому, что играющие в основном составе Элвис Мерзликин и Йоонас Корписало подхватили какую-то простуду. Тарасов неплохо проявил себя в премьерной встрече с «Далласом» и заслужил право выйти на второй матч подряд с первых минут. Эта игра ему запомнится надолго — хотя бы потому, что он оказался 152-м голкипером в истории лиги, пропустившим шайбу после броска легенды «Вашингтона» Александра Овечкина. Для капитана «Кэпиталз» гол стал 750-м в карьере и удивляться его снайперским способностям, вышедшим на новый уровень, когда ему исполнилось уже 36 лет, не приходится. В большей степени сюрпризом стало то, что он забил в не типичной для себя нынешнего манере — после быстрого рывка по неродному правому флангу и резкого кистевого в дальний угол. Тарасов, имей бы побольше опыта, должен был выручить, хотя грубой ошибкой его действия не назовешь — он чуть ближе, чем надо, прижался к ближней штанге. Для первой встречи с Овечкиным, который когда-то играл против его отца еще в Суперлиге, простительно.

Снайпер «Кэпиталз» забросил как минимум 20 шайб в 17-м по счету сезоне подряд с начала карьеры в НХЛ. Это до него удалось сделать лишь троим — Марселю Дионну, Яромиру Ягру и Матсу Сундину.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Q91QVND_OZ0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Коламбус» при новом главном тренере Брэде Ларсене неплохо стартовал, чаще побеждает, чем проигрывает, и хотя не входит в кубковую восьмерку на Востоке, может считаться опасным соперником. Матч против одного из лидеров чемпионата у «Блю Джэкетс», тем не менее, совершенно не получился. Если при Джоне Торторелле команда больше рассчитывала на характер, самоотверженность, активность в единоборствах, то сейчас действует в менее строгой манере. Против нынешнего «Вашингтона», играя в белых перчатках, далеко не уедешь, поскольку запас мастерства у него заметно выше. Вдобавок вернулись в состав «Кэпиталз» нападающие Ти Джей Оши и Конор Шири, занявшие места на флангах во втором звене. Последний мог отличиться уже в самом начале матча — Тарасов успел сориентироваться после неприятного отскока и эффектно переместился в угол, закрыв щитком свободное пространство.

Шири в этот вечер не везло. Еще в первом периоде в союзники к вратарю «Блю Джэкетс» записалась перекладина его ворот, зазвеневшая после попадания шайбы. Работы у Тарасова в отличие от коллеги из «Вашингтона» Ильи Самсонова было невпроворот. Габариты, скорость перемещения в воротах, чтение игры позволяют ему чувствовать себя уверенно в НХЛ уже сейчас. Если подходить к действиям новичка максимально строго, то можно отыскать недостатки. Например, Тарасову важно улучшить контроль отскоков, который на этом уровне придет с опытом, и прибавить в выборе позиции. Шайба Алексея Протаса — тому подтверждение. Габаритный белорус органично смотрелся в четвертом звене «Столичных», куда его перевели после возвращения травмированных нападающих в основной состав.

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Тарасов объективно стал лучшим игроком в составе своей команды, давая ей на протяжении всего матча надежду дотянуть хотя бы до ничьей. Остальные хоккеисты «Коламбуса» при всем своем старании на фоне могучего соперника почти растворились. Во втором периоде вскоре после шайбы Овечкина не повезло Егору Чинахову, который прошил Самсонова шикарным по силе броском. Несколькими секундами ранее его партнер по четвертой тройке Грегори Хоффман залез в очевидный офсайд. После запроса со стороны «Вашингтона» взятие ворот было отменено. Таким образом, Чинахов лишился уже третьего гола в сезоне. Омич пока не выпадает из состава, действуя для своих 20 лет тактически грамотно, но ему важно забивать, чтобы повысить свои акции в глазах тренерского штаба. Когда в состав вернутся травмированные Патрик Лайне и Эмиль Бемстрем, то россиянин, если отталкиваться от текущих реалий, выглядит первым кандидатом на перевод в запас или отправку в АХЛ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXFYQZVthda/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXFYQZVthda/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXFYQZVthda/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Columbus Blue Jackets (@bluejacketsnhl)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Единственный гол «Коламбуса» в значительной степени стал следствием искусных действий прошлогодней звезды подольского «Витязя» Джастина Дэнфорта, сделавшего все для того, чтобы Эрик Робинсон переправил шайбу в пустой угол с близкого расстояния.