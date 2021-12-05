Капризов влетел головой в борт, но красиво отомстил обидчику. Шикарный буллит русской звезды добил «Торонто»

Кирилл Капризов продолжает радовать болельщиков «Миннесоты», истосковавшихся по яркому хоккею. В домашнем матче против звездного «Торонто» Кирилл лишний раз продемонстрировал свой талант и хладнокровие, сумев не только принести пользу набранными очками, но и проявив завидное терпение после не самой корректной игры соперника.

Речь, в данном случае, пойдет о защитнике «Мэйпл Лифс» Моргане Райлли, который воткнул россиянина головой в борт в начале второго периода. Слава богу, все обошлось без травм и последствий, в чем чуть позже сами убедились «Кленовые листья», дав сопернику возможность поиграть в большинстве.

В третьем периоде в большинстве у Капризова был отличный момент при броске в касание, но переиграть голкипера гостей Джека Кэмпбелла он не сумел.

Зато исправился за свой промах в серии буллитов и сделал это красиво. Попытка Капризова была элегантной, мощной и по-спортивному наглой: российский талант «Миннесоты» неуловимым движением положил шайбу под перекладину, и ответить на это никто из «Торонто» не сумел.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lPxDMGMft_M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.