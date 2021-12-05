Капризов влетел головой в борт, но красиво отомстил обидчику. Шикарный буллит русской звезды добил «Торонто»
Кирилла просто так не испугать, даже если играть грубо.
Кирилла просто так не испугать, даже если играть грубо.
Кирилл Капризов продолжает радовать болельщиков «Миннесоты», истосковавшихся по яркому хоккею. В домашнем матче против звездного «Торонто» Кирилл лишний раз продемонстрировал свой талант и хладнокровие, сумев не только принести пользу набранными очками, но и проявив завидное терпение после не самой корректной игры соперника.
Речь, в данном случае, пойдет о защитнике «Мэйпл Лифс» Моргане Райлли, который воткнул россиянина головой в борт в начале второго периода. Слава богу, все обошлось без травм и последствий, в чем чуть позже сами убедились «Кленовые листья», дав сопернику возможность поиграть в большинстве.
В третьем периоде в большинстве у Капризова был отличный момент при броске в касание, но переиграть голкипера гостей Джека Кэмпбелла он не сумел.
Зато исправился за свой промах в серии буллитов и сделал это красиво. Попытка Капризова была элегантной, мощной и по-спортивному наглой: российский талант «Миннесоты» неуловимым движением положил шайбу под перекладину, и ответить на это никто из «Торонто» не сумел.
Максим Замятин