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10:22 (мск), источник: Sport24

Капризов влетел головой в борт, но красиво отомстил обидчику. Шикарный буллит русской звезды добил «Торонто»

Кирилла просто так не испугать, даже если играть грубо.

Миннесота
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Источник: AP 2021

Кирилл Капризов продолжает радовать болельщиков «Миннесоты», истосковавшихся по яркому хоккею. В домашнем матче против звездного «Торонто» Кирилл лишний раз продемонстрировал свой талант и хладнокровие, сумев не только принести пользу набранными очками, но и проявив завидное терпение после не самой корректной игры соперника.

Речь, в данном случае, пойдет о защитнике «Мэйпл Лифс» Моргане Райлли, который воткнул россиянина головой в борт в начале второго периода. Слава богу, все обошлось без травм и последствий, в чем чуть позже сами убедились «Кленовые листья», дав сопернику возможность поиграть в большинстве.

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В третьем периоде в большинстве у Капризова был отличный момент при броске в касание, но переиграть голкипера гостей Джека Кэмпбелла он не сумел.

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Зато исправился за свой промах в серии буллитов и сделал это красиво. Попытка Капризова была элегантной, мощной и по-спортивному наглой: российский талант «Миннесоты» неуловимым движением положил шайбу под перекладину, и ответить на это никто из «Торонто» не сумел.

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Максим Замятин

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