Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
В ночь на воскресенье «Вашингтон» встречался с «Коламбусом» и добился победы со счетом 3:1.
Вашингтон
КоламбусНХЛ: таблица и календарь
В ночь на воскресенье «Вашингтон» встречался с «Коламбусом» и добился победы со счетом 3:1.
В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Александр Овечкин. Для него она стала 750-й.
Россиянин сократил отставание от занимающего третье место в истории лиги Яромира Ягра, на счету которого 766 голов. Больше только у Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).
В нынешнем сезоне Овечкин отличился уже в 20-й раз. Гол россиянина стал победным, и по этому показателю он вышел на третье место в лиге. У Овечкина 118 победных шайб.