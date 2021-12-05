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09:48 (мск), источник: Российская газета

Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

В ночь на воскресенье «Вашингтон» встречался с «Коламбусом» и добился победы со счетом 3:1.

Вашингтон
КоламбусНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Александр Овечкин. Для него она стала 750-й.

Россиянин сократил отставание от занимающего третье место в истории лиги Яромира Ягра, на счету которого 766 голов. Больше только у Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне Овечкин отличился уже в 20-й раз. Гол россиянина стал победным, и по этому показателю он вышел на третье место в лиге. У Овечкина 118 победных шайб.

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Вашингтон
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Коламбус
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