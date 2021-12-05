Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Александр Овечкин. Для него она стала 750-й.

Россиянин сократил отставание от занимающего третье место в истории лиги Яромира Ягра, на счету которого 766 голов. Больше только у Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Q91QVND_OZ0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.