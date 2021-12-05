«Рейнджерс» провёл лучший старт сезона с 1971 года

В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. На счету 30-летнего российского форварда «Рейнджерс» Панарина в этой игре три результативных балла — за гол и ассистентский дубль. Артемий был признан первой звездой матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xMNGuKubjq0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря победе «Рейнджерс» набрали 35 очков и повторили личный рекорд по баллам, набранным в первых 23 играх. Он был установлен в сезоне-1971/1972.