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10:21 (мск), источник: Sport24

«Айлендерс» потерпели 11-е поражение подряд, уступив «Чикаго», Варламов сделал 24 сэйва

«Нью-Йорк Айлендерс» проиграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.

Айлендерс
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Источник: Reuters

В составе победителей в основное время отличились Брэндон Хагель и Дилан Строум. Победный буллит реализовал Патрик Кейн.

У проигравших шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо и Ноа Добсон. Голкипер Семен Варламов отразил 24 броска из 26.

«Айлендерс» проиграли 11-й матч подряд.

Айлендерс
2:3Б
0:1, 1:0, 1:1, 0:0
Чикаго
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