«Айлендерс» потерпели 11-е поражение подряд, уступив «Чикаго», Варламов сделал 24 сэйва
«Нью-Йорк Айлендерс» проиграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.
Айлендерс
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«Нью-Йорк Айлендерс» проиграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.
В составе победителей в основное время отличились Брэндон Хагель и Дилан Строум. Победный буллит реализовал Патрик Кейн.
У проигравших шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо и Ноа Добсон. Голкипер Семен Варламов отразил 24 броска из 26.
«Айлендерс» проиграли 11-й матч подряд.