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10:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Обзор игрового дня НХЛ: чемпион уничтожил соперника на выезде, а российский нападающий забил шикарный гол

Евгений Свечников пользуется шансом в «Виннипеге».

Филадельфия
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Источник: Reuters

Разгром в Филадельфии

Постоянно играть против лучшей команды последних двух сезонов — сомнительное удовольствие. «Филадельфия» за последние три недели трижды сыграла против «Тампа-Бэй» и получила 14 шайб в свои ворота, набрав лишь одно очко. Но если в предыдущих матчах «Флайерз» смогли навязать борьбу сопернику, то сегодня была игра в одни ворота. Началось все с гола Райана Макдона.

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16 матчей понадобилось, чтобы забить первый гол в НХЛ, канадскому форварду российского происхождения Борису Качуку.

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Ну, а когда Картер Харт на ровном месте привез пятый гол в свои ворота, все стало окончательно ясно. У Джозефа бросок совсем не получился, но шайба в итоге заползла за линию.

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Довершил разгром «Филадельфии» неунывающий ветеран Кори Перри, на счету которого сегодня 3 (2+1) очка. «Тампа» набирает ход, а скорое возвращение в строй Никиты Кучерова внушает еще больший оптимизм.

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Несгибаемый Свечников

Хоккей

НХЛ 2021-2022
Неделя 9, 6.12.2021, 3:00

Виннипег6Торонто3

«Виннипег» и «Торонто» выдали самый яркий матч игрового дня. Уже к середине матча «Джетс» накидали пять шайб в ворота Уолла, и легко можно было ожидать повторения сценария игры в Филадельфии. Но «Торонто» не сдалось и еще до конца второго периода сократило отставание до двух шайб.

Для российского болельщика главным событием точно стал гол форварда «Виннипега» Евгения Свечникова, который отличился второй раз в сезоне. После возвращения травмированных силовой нападающий постепенно спускался все ниже по звеньям и в итоге осел в четвертой тройке. Но вряд ли это принципиально для игрока, который несколько лет никак не мог закрепиться в основе «Детройта». В «Виннипеге» ему дали шанс после просмотра, и пока Свечников пользуется им на полную.

Получив передачу от Доминика Тонинато, российский форвард обработал шайбу и точно послал ее в верхний угол.

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Свечников уже не играет в большинстве, как в начале сезона, и вообще не так часто появляется на льду (сегодня — 8 минут и 24 секунды). Но форвард продолжает приносить пользу команде за те небольшие промежутки времени, что ему доверяют. В этом сезоне Евгений пропустил всего один матч своей команды, а это для развития его карьеры сейчас очень важно.

«Виннипег» же, укрепив преимущество в третьем периоде, поздравил своего капитана Блэйка Уилера, который провел 1000-й матч в НХЛ.

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Филадельфия
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