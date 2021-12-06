Шайба Дадонова помогла «Вегасу» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). В составе «золотых рыцарей» шайбы забросили Макс Пачиоретти (18-я минута), Николя Руа (42) и Евгений Дадонов (51). У «огоньков» отличились Элиас Линдхольм (50) и Эндрю Мэнджапани (58).

Дадонов забросил седьмую шайбу в текущем сезоне, также на его счету пять результативных передач в 24 матчах. 32-летний россиянин был признан второй звездой матча.