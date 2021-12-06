Шайба Дадонова помогла «Вегасу» обыграть «Калгари» в матче НХЛ
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на своем льду победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на своем льду победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). В составе «золотых рыцарей» шайбы забросили Макс Пачиоретти (18-я минута), Николя Руа (42) и Евгений Дадонов (51). У «огоньков» отличились Элиас Линдхольм (50) и Эндрю Мэнджапани (58).
Дадонов забросил седьмую шайбу в текущем сезоне, также на его счету пять результативных передач в 24 матчах. 32-летний россиянин был признан второй звездой матча.
«Вегас» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, «Калгари» располагается на второй строчке.