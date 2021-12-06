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13:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Что нашло на Макдэвида? Главную звезду НХЛ сурово наказали за грязный толчок

Лидера «Эдмонтона» удалили до конца матча, а его команда пропустила три раза за пять штрафных минут, лишившись шансов на победу.

Эдмонтон
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Источник: Reuters

Об игре Коннора Макдэвида в этом сезоне отзываются исключительно в положительных тонах. 24-летний канадец начал регулярку с 17-матчевой серии с результативными действиями, уложив в неё два роскошных сольных прохода в матчах с «Рейнджерс» и «Виннипегом» и поразив всю хоккейную общественность в Северной Америке, которая называет его главной звездой НХЛ.

Всего за 22 матча сезона Макдэвид лишь дважды не набирал очков — в той самой игре с «Далласом», которая прервала серию, и во встрече с «Вегасом». За остальные 20 матчей Коннор совершил 42 результативных действия. В этом он уступал только товарищу по команде Леону Драйзайтлю, который набрал 43 очка. Вместе с немцем они тащат «Эдмонтон» в плей-офф — «Ойлерз» уверенно идут в лидерах Западной конференции.

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Сегодня «нефтяники» принимали гостей из Лос-Анджелеса. Предыдущие два матча «Кингз» проиграли соседям по Тихоокеанскому дивизиону — «Анахайму» и «Калгари», — но сегодня они были настроены решительно. Уже на третьей минуте счёт открыл Расмус Купари. После небольшой возни на левом фланге шайбу выцарапал Тревор Мур, прошёл к воротам и сделал изящную подкидку для финна. Купари в касание переиграл соотечественника Микко Коскинена.

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Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Адриана Кемпе «Эдмонтон» ответил Дарнелл Нурс. Канадский защитник, в предыдущем сезоне 16 раз поразивший ворота соперников, лишь сейчас разродился первой шайбой в регулярке. Притом сделал он это в меньшинстве.

Возможно, в заключительной трети «Ойлерз» смогли бы отыграться, но сказались два фактора: 1) за последние 20 минут игроки «нефтяников» нанесли всего четыре броска в створ ворот Джонатана Куика и 2) лидеры «Эдмонтона» Драйзайтль и Макдэвид во второй раз в сезоне не смогли совершить ни одного результативного действия на двоих.

При этом канадец и вовсе не закончил игру, отличившись со знаком «минус». В середине третьего периода Макдэвид со спины приложил к борту Кемпе. Да ещё и сделал это так, что лицо шведа оказалось разбито после столкновения со стеклом. Что на него нашло в этой ситуации? Чтобы определить наказание, судьям пришлось обратиться к просмотру, после которого они досрочно отправили лидера «Ойлерз» в раздевалку — Коннор заработал штраф до конца матча.

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Наказание оказалось для «Эдмонтона» слишком суровым — удаление Макдэвида стало ключевым моментом встречи. «Ойлерз» на пять минут остались в меньшинстве и окончательно лишились всех шансов отыграться. «Кингз» наказали хозяев аж три раза. Первым это сделал сам пострадавший — Кемпе оформил дубль, первым оказавшись на пятачке.

Затем красивая комбинация удалась Виктору Арвидссону, Анже Копитару и Дрю Даути. Трио «Кингз» убежало в стремительную контратаку против двоих защитников «Эдмонтона», а точный бросок оказался на счету канадца.

Ну, а точку в игре поставил Мур, добавивший к голевой передаче ещё и заброшенную шайбу. Американский форвард нашёл маленькую щёлочку между Коскиненом и штангой и в пятый раз зажёг красный свет за воротами финна.

«Эдмонтон» впервые в сезоне потерпел два поражения кряду, и теперь «нефтяникам» нужно надеяться, что лига не вынесет дополнительного наказания Макдэвиду.

Эдмонтон
1:5
0:1, 1:1, 0:3
Лос-Анджелес
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