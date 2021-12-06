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11:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ванкувер» отправил в отставку главного тренера и генерального менеджера

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» освободил от обязанностей главного тренера Трэвиса Грина и генерального менеджера команды Джима Беннинга, сообщается на сайте клуба НХЛ.

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Источник: Reuters

Также в отставку были отправлены помощник генерального менеджера Джон Вейсброд и ассистент тренера Нолан Баумгартнер.

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Новым главным тренером «Кэнакс» стал Брюс Будро, его помощником будет Скотт Уокер. Стэн Смил был назначен временным генеральным менеджером, а Райан Джонсон — его временным помощником. Отмечается, что «Ванкувер» продолжает поиски нового руководителя по хоккейным операциям.

«Это трудные решения, но мы верили, что в этом году у нас будет конкурентоспособная группа. Я крайне разочарован тем, как команда работает. Вношу эти изменения, потому что мы хотим создать команду, которая будет бороться за чемпионство. Пришло время для нового руководства, которое поможет нам в этом», — сказал владелец «Ванкувера» Франческо Аквилини.

Грин возглавлял «Кэнакс» с 2017 года. В трех сезонах «Ванкувер» под его руководством не смог пробиться в плей-офф НХЛ, а в сезоне-2019/20 проиграл во втором раунде Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне канадский клуб занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ.

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