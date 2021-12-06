«Ванкувер» отправил в отставку главного тренера и генерального менеджера

Также в отставку были отправлены помощник генерального менеджера Джон Вейсброд и ассистент тренера Нолан Баумгартнер.

Новым главным тренером «Кэнакс» стал Брюс Будро, его помощником будет Скотт Уокер. Стэн Смил был назначен временным генеральным менеджером, а Райан Джонсон — его временным помощником. Отмечается, что «Ванкувер» продолжает поиски нового руководителя по хоккейным операциям.

«Это трудные решения, но мы верили, что в этом году у нас будет конкурентоспособная группа. Я крайне разочарован тем, как команда работает. Вношу эти изменения, потому что мы хотим создать команду, которая будет бороться за чемпионство. Пришло время для нового руководства, которое поможет нам в этом», — сказал владелец «Ванкувера» Франческо Аквилини.