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12:28 (мск), источник: Sport24

«Айлендерс» прервали 11-матчевую серию поражений, одолев «Оттаву», у Сорокина 30 сэйвов, у Зайцева «-3»

«Нью-Йорк Айлендерс» переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

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Источник: Reuters
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Неделя 9, 8.12.2021, 3:00

Оттава3Айлендерс5

У победителей дубль сделал Андерс Ли, по голу забили Оливер Вальстрем, Киффер Беллоуз и Жан-Габриэль Пажо. Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 30 бросков из 33.

У проигравших отличились Джош Норрис, Ник Холден и Алекс Форментон. Артем Зуб отыграл 19:02, заработал 2-минутное удаление и коэффициент полезности «+1». Никита Зайцев провел на льду 20:05, у него 1 бросок и «-3». «Айлендерс» прервали серию из 11 поражений.

В еще одном матче «Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Коламбус Блю Джекетс» — 5:4. У победителей дубль сделал Остон Мэттьюс, по голу забили Вильям Нюландер, Ник Ритчи и Джон Таварес. У проигравших шайбы забросили Оливер Бьеркстранд (дубль), Шон Курали и Макс Доми. Защитник Владислав Гавриков отыграл 19:52 и закончил матч с коэффициентом полезности «-2».

Торонто
5:4
3:0, 2:1, 0:3
Коламбус
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