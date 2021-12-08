«Айлендерс» прервали 11-матчевую серию поражений, одолев «Оттаву», у Сорокина 30 сэйвов, у Зайцева «-3»

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 9, 8.12.2021, 3:00 Оттава 3 Айлендерс 5

У победителей дубль сделал Андерс Ли, по голу забили Оливер Вальстрем, Киффер Беллоуз и Жан-Габриэль Пажо. Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 30 бросков из 33.

У проигравших отличились Джош Норрис, Ник Холден и Алекс Форментон. Артем Зуб отыграл 19:02, заработал 2-минутное удаление и коэффициент полезности «+1». Никита Зайцев провел на льду 20:05, у него 1 бросок и «-3». «Айлендерс» прервали серию из 11 поражений.