«Айлендерс» прервали 11-матчевую серию поражений, одолев «Оттаву», у Сорокина 30 сэйвов, у Зайцева «-3»
«Нью-Йорк Айлендерс» переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
«Нью-Йорк Айлендерс» переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У победителей дубль сделал Андерс Ли, по голу забили Оливер Вальстрем, Киффер Беллоуз и Жан-Габриэль Пажо. Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 30 бросков из 33.
У проигравших отличились Джош Норрис, Ник Холден и Алекс Форментон. Артем Зуб отыграл 19:02, заработал 2-минутное удаление и коэффициент полезности «+1». Никита Зайцев провел на льду 20:05, у него 1 бросок и «-3». «Айлендерс» прервали серию из 11 поражений.
В еще одном матче «Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Коламбус Блю Джекетс» — 5:4. У победителей дубль сделал Остон Мэттьюс, по голу забили Вильям Нюландер, Ник Ритчи и Джон Таварес. У проигравших шайбы забросили Оливер Бьеркстранд (дубль), Шон Курали и Макс Доми. Защитник Владислав Гавриков отыграл 19:52 и закончил матч с коэффициентом полезности «-2».