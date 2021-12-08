«Тампа» вырвала победу у «Монреаля» за 38 секунд до сирены, Василевский сделал 21 сэйв
«Тампа-Бэй Лайтнинг» вырвала победу у «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Монреаль
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» вырвала победу у «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У победителей голы забили Патрик Марун, Кори Перри и Ондржей Палат. Отметим, что победный гол был забит за 38 секунд до окончания основного времени.
Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23. Защитник Михаил Сергачев отыграл 21:48 и 1 раз бросил по воротам.
У проигравших отличились Ник Судзуки и Майк Хоффман. Защитник Александр Романов сыграл 14:45, нанес 1 бросок, заработал 7 штрафных минут и коэффициент полезности «+1».
«Лайтнинг» выиграли 4-й матч подряд, а «Канадиенс» потерпели 4-е кряду поражение.