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12:35 (мск), источник: Sport24

«Тампа» вырвала победу у «Монреаля» за 38 секунд до сирены, Василевский сделал 21 сэйв

«Тампа-Бэй Лайтнинг» вырвала победу у «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

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Источник: AFP 2021

У победителей голы забили Патрик Марун, Кори Перри и Ондржей Палат. Отметим, что победный гол был забит за 38 секунд до окончания основного времени.

Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23. Защитник Михаил Сергачев отыграл 21:48 и 1 раз бросил по воротам.

У проигравших отличились Ник Судзуки и Майк Хоффман. Защитник Александр Романов сыграл 14:45, нанес 1 бросок, заработал 7 штрафных минут и коэффициент полезности «+1».

«Лайтнинг» выиграли 4-й матч подряд, а «Канадиенс» потерпели 4-е кряду поражение.

Монреаль
2:3
0:1, 2:0, 0:2
Тампа-Бэй
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