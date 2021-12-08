Василевский стал вторым вратарем в истории НХЛ с 60 победами за год

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский одержал 60-ю победу в 2021 году с учетом игр регулярного сезона и плей-офф. Голкипер отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

Василевский стал вторым в истории НХЛ, кому покорилось это достижение. Рекорд по количеству побед за год принадлежит Марку-Андре Флери, (62 матча в 2009 году).