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12:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Василевский стал вторым вратарем в истории НХЛ с 60 победами за год

«Тампа» обыграла «Монреаль» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бэй
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Источник: AFP 2021

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский одержал 60-ю победу в 2021 году с учетом игр регулярного сезона и плей-офф. Голкипер отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Василевский стал вторым в истории НХЛ, кому покорилось это достижение. Рекорд по количеству побед за год принадлежит Марку-Андре Флери, (62 матча в 2009 году).

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Монреаль
2:3
0:1, 2:0, 0:2
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