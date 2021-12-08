Русские звезды поставили на уши американских фанатов! Шедевры Тарасенко и Бучневича — красота дня в НХЛ

«Сент-Луис» за два месяца этого регулярного чемпионата успел пережить абсолютно разные отрезки. Например, сезон «Блюз» открыли пятью победами, а вот в середине ноября угодили в кризис, проиграв четырежды к ряду. В последних 10 матчах команда из штата Миссури снова хороша — набрала очки в 7 из них, а очередную победу ей обеспечили русские хоккеисты.

Пока Клим Костин восстанавливается от травмы, Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Павел Бучневич доказывают — они готовы делать результат и втроем. Во встрече с «Флоридой» наши парни поучаствовали во всех голах «Сент-Луиса».

Первым выстрелил Тарасенко, для которого этого гол был очень важен. Сухая серия Русского Танка растянулась на 10 матчей, снова поползли слухи о его возможном обмене. Владимир снова дать понять, что на разговоры эти особого внимания не обращает. Достаточно затяжная атака «Музыкантов» по началу развивалась без россиянина, но он подключился к ней со скамейки запасных в самый нужный момент. Ворвался в правый круг вбрасывания и прошил Спенсера Найта выстрелом в ближний угол!

Тарасенко поймал кураж и примерно через 10 минут выдал шедевр в большинстве. Его передача на Брэйдена Шенна получилась очень тонкой и изящной, а канадцу оставалось только переправить шайбу в пустые ворота.

В начале третьего периода «Сент-Луис» впервые за вечер вышел вперед в счете. Это Иван Барбашев классно бросил в касание, но гол в итоге записали не на него. Повтор доказывает, что все справедливо — последним шайбы коснулся Брэндон Саад.

Но такой матч просто обязан был закончиться русским голом — ответственность за это взял на себя Бучневич. Вы только посмотрите, какую красоту он сотворил в овертайме! Просто взял шайбу, помчался к чужим воротам, заложил за ними вираж и принес своей команде победу. Гениально!