Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Амур
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Калгари
53
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Миннесота
14
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Рейнджерс
26
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Каролина
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Флорида
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
Анахайм
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Нэшвилл
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Айлендерс
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Коламбус
54
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
12:56 (мск), источник: Sport24

Русские звезды поставили на уши американских фанатов! Шедевры Тарасенко и Бучневича — красота дня в НХЛ

Иван Барбашев тоже в деле.

Сент-Луис
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

«Сент-Луис» за два месяца этого регулярного чемпионата успел пережить абсолютно разные отрезки. Например, сезон «Блюз» открыли пятью победами, а вот в середине ноября угодили в кризис, проиграв четырежды к ряду. В последних 10 матчах команда из штата Миссури снова хороша — набрала очки в 7 из них, а очередную победу ей обеспечили русские хоккеисты.

Пока Клим Костин восстанавливается от травмы, Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Павел Бучневич доказывают — они готовы делать результат и втроем. Во встрече с «Флоридой» наши парни поучаствовали во всех голах «Сент-Луиса».

Первым выстрелил Тарасенко, для которого этого гол был очень важен. Сухая серия Русского Танка растянулась на 10 матчей, снова поползли слухи о его возможном обмене. Владимир снова дать понять, что на разговоры эти особого внимания не обращает. Достаточно затяжная атака «Музыкантов» по началу развивалась без россиянина, но он подключился к ней со скамейки запасных в самый нужный момент. Ворвался в правый круг вбрасывания и прошил Спенсера Найта выстрелом в ближний угол!

Во время загрузки произошла ошибка.

Тарасенко поймал кураж и примерно через 10 минут выдал шедевр в большинстве. Его передача на Брэйдена Шенна получилась очень тонкой и изящной, а канадцу оставалось только переправить шайбу в пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале третьего периода «Сент-Луис» впервые за вечер вышел вперед в счете. Это Иван Барбашев классно бросил в касание, но гол в итоге записали не на него. Повтор доказывает, что все справедливо — последним шайбы коснулся Брэндон Саад.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но такой матч просто обязан был закончиться русским голом — ответственность за это взял на себя Бучневич. Вы только посмотрите, какую красоту он сотворил в овертайме! Просто взял шайбу, помчался к чужим воротам, заложил за ними вираж и принес своей команде победу. Гениально!

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге, русские звезды поставили на уши «Энтерпрайз-центр», ну, а «Сент-Луис» продолжает погоню за лидерами Запада. Хот и от девятого места, с которого невозможно попасть в плей-офф, команда пока оторвалась всего на 2 очка. Плотность в таблицах НХЛ, по традиции, запредельная.

Сент-Луис
4:3ОТ
0:1, 2:1, 1:1
Флорида
 Татьяна Тарасова назвала вульгарным танец Ксении Бородиной в блузке с глубоким декольте
Жена экс-футболиста «Зенита» изменяла ему с игроком киевского «Динамо»: «Приезжаю в свою квартиру, а они там»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь