Гол Куликова с передачи Капризова помог «Миннесоте» одержать шестую победу подряд

Уже на 2-й минуте Йоэль Эрикссон Эк из «Миннесоты» открыл счёт. На 8-й минуте Фолиньо забросил вторую шайбу своей команды. Во втором периоде нападающий «Эдмонтона» Ессе Пульюярви сократил разрыв. В третьем периоде «Миннесота» вновь забила, гол на счету Виктора Раска. Точку в матче поставил Дмитрий Куликов, забросив шайбу на 55-й минуте, голевая передача на счету Кирилла Капризова.