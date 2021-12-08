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13:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Куликова с передачи Капризова помог «Миннесоте» одержать шестую победу подряд

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд».

Эдмонтон
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Источник: AFP 2021

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Уже на 2-й минуте Йоэль Эрикссон Эк из «Миннесоты» открыл счёт. На 8-й минуте Фолиньо забросил вторую шайбу своей команды. Во втором периоде нападающий «Эдмонтона» Ессе Пульюярви сократил разрыв. В третьем периоде «Миннесота» вновь забила, гол на счету Виктора Раска. Точку в матче поставил Дмитрий Куликов, забросив шайбу на 55-й минуте, голевая передача на счету Кирилла Капризова.

«Миннесота» одержала шестую победу подряд и в следующем матче сыграет на выезде с «Сан-Хосе». «Эдмонтон» проиграл уже третью игру кряду, 10 декабря команда примет «Бостон».

Эдмонтон
1:4
0:2, 1:0, 0:2
Миннесота
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