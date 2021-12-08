Панарин вновь растерзал свою бывшую команду. У него уже больше 500 очков за карьеру!

«Рейнджерс» встречались с «Чикаго» второй раз за два дня. В ночь на понедельник в «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева победили 3:2, а Панарин поучаствовал во всех голах своей команды, в том числе забросил и решающую шайбу.

Теперь пришел черед играть в Чикаго. Хлебушек всегда неплохо действует против своих бывших клубов, не стала исключением и нынешняя встреча.

И начал Артемий с юбилея. Уже через минуту поле стартового вбрасывания гости забросили первую шайбу. Панарин увел за собой двоих соперников и отдал передачу Джейкобу Троубе. Тот выдержал паузу и бросил под руку вратарю «Чикаго» Флери.

Это очко стало 500-м в карьере Панарина. Полтысячи баллов он набрал за 6 лет и два месяца, для этого понадобилось 457 игр. Это 5-й показатель среди действующих хоккеистов. Быстрее пятьсот очков набирали Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Сидни Кросби («Питтсбург») (оба в 369-м матче), Александр Овечкин («Вашингтон» — в 373-м) и Евгений Малкин («Питтсбург» — в 413-м). В пятерке трое наших.

Но на этом сегодняшние подвиги Панарина не закончились.

Правда, сначала хозяева забросили две шайбы в ворота Александра Георгиева, и «Рейнджерс» пришлось побыть в роли отыгрывающихся.

Отыгрались они в начале второго периода, когда разорвали оборону «Чикаго» в большинстве, а Панарин бросил в открытый угол.

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Решающей стала заключительная 20-минутка. Сперва «Рейнджерс» вновь удачно действовали в большинстве, Панарин же заработал еще одну голевую передачу. Затем красивую комбинацию организовала четвертое звено команды.

Проигрывая две шайбы, тренерский штаб «Чикаго» снял вратаря за три с половиной минуты до сирены. Панарин умело этим воспользовался. Выскочил на смену и небрежно бросил из центрального круга.

А в концовке «Рейнджерс» забили еще и вернувшемуся в ворота Флери.