Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
СКА
00
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Амур
Хоккей. НХЛ
9.12
Нью-Джерси
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
9.12
Рейнджерс
Колорадо
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Калгари
53
Хоккей. НХЛ
9.12
Ванкувер
Бостон
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Миннесота
14
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Рейнджерс
26
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Каролина
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Флорида
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
17ЦСКА проиграл «Зениту» в Москве
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
15:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Бучневич — о ковиде в команде: Была мысль, сыграем следующий матч или его перенесут

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал победу над «Флоридой Пантерз» (4:3 ОТ).

Сент-Луис
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Русские звезды поставили на уши американских фанатов! Шедевры Тарасенко и Бучневича — красота дня в НХЛ

«Мы провели этот матч в урезанном составе, у нас не хватало хоккеистов. Это было непросто, поэтому первый период получился тяжёлым, мы уступали со счётом 0:1. К тому же там мы схватили три удаления, много играли в меньшинстве. Но мы сплотились, проявили чувство локтя и победили.

На лавке мы даже не говорили об этой ситуации. У меня в голове крутилась только одна мысль: “У нас вообще следующий матч будет, или его перенесут?” Но об этом мы узнаем только завтра.

Что касается гола в овертайме, то я увидел перед собой Сэма Беннетта. Он форвард, и я подумал, что смогу обыграть его на скорости. Так и вышло, я его обошёл. Показал, что буду бросать, а сам заехал за ворота, чтобы выкатиться уже на другой штанге. Вот так это и было», — цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ на русском языке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команда выставила на матч всего 10 нападающих, так как Давид Перрон, Роберт Томас, Джеймс Нил, Клим Костин и Тайлер Бозак попали в ковид-протокол.

Сент-Луис
4:3ОТ
0:1, 2:1, 1:1
Флорида
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь