Бучневич — о ковиде в команде: Была мысль, сыграем следующий матч или его перенесут

«Мы провели этот матч в урезанном составе, у нас не хватало хоккеистов. Это было непросто, поэтому первый период получился тяжёлым, мы уступали со счётом 0:1. К тому же там мы схватили три удаления, много играли в меньшинстве. Но мы сплотились, проявили чувство локтя и победили.



На лавке мы даже не говорили об этой ситуации. У меня в голове крутилась только одна мысль: “У нас вообще следующий матч будет, или его перенесут?” Но об этом мы узнаем только завтра.



Что касается гола в овертайме, то я увидел перед собой Сэма Беннетта. Он форвард, и я подумал, что смогу обыграть его на скорости. Так и вышло, я его обошёл. Показал, что буду бросать, а сам заехал за ворота, чтобы выкатиться уже на другой штанге. Вот так это и было», — цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ на русском языке.