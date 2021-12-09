Панарин остался в тени, а его команду подвел вратарь-дебютант

«Рейнджерс» на ноябрьском отрезке регулярки набрали отличный ход. Команда Жерара Галлана выиграла семь последних матчей и ворвалась в борьбу за первую строчку Столичного дивизиона с «Вашингтоном». Осложнила жизнь «синерубашечников» травма основного вратаря Шестеркина. Обследование не подтвердило серьезного повреждения, но в целях предосторожности голкиперу дали паузу. Восстановление Игоря — шанс для его сменщика Георгиева, для которого нынешний сезон складывается неоднозначно, вернуть доверие.

Александр справился с ответственностью и достойно подменил Шестеркина. Голкипер не пропускал больше двух шайб и одержал две победы над «Чикаго». Однако сегодня Галлан поберег Георгиева. Тренер «Рейнджерс» решил не бросать в бой голкипера, отыгравшего менее суток назад, и доверился 24-летнему новичку Адаму Хуске. На драфте-2015 ньюйоркцы выбрали вратаря под 184-м номером, несколько лет он варился в минорных лигах, а сегодня получил шанс выйти на лед Madison Square Garden.

Дебют в НХЛ против «Колорадо» с Маккинноном, Рантаненом и Макаром — этот вечер Адам запомнит надолго. Первый период Хуска отыграл так вдохновенно, что некоторые могли спутать его с Шестеркиным. «Лавины» перебросали соперника (19−9), но на перерыв, ведя в счете, ушли «Рейнджерс». На шайбу Микко Рантанена ньюйоркцы ответили точными бросками Джейкоба Трубы, которому ассистировал Артемий Панарин, и Нильса Лундквиста — другого дебютанта, отметившегося сегодня первым голом в НХЛ.

Запала Хуски хватило только на двадцать минут. Судя по всему, в перерыве тренер «Колорадо» Джаред Беднар выписал «комплименты» своим нападающим. Во втором отрезке «Лавины» уничтожили соперника, обеспечив комфортное преимущество в счете. Пять безответных шайб — ньюйоркцы не шибко спешили помогать вратарю-дебютанту. Хватало при этом и помарок у самого Адама. К примеру, во втором голе, который забил Маккиннон, голкипер неудачно сыграл клюшкой. Хитрый Нэйтан заметил брешь между щитков и направил шайбу в «домик» вратарю.

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Точно не стоит винить Хуску во всех бедах «Рейнджерс». Его партнеры позволяли форвардам «Лавин» неприлично много в своей зоне. Посмотрите, как издевательски Логан О`Коннор убрал защитника Миллера и нанес бросок. А через 22 секунды американец убежал один на один с вратарем и без проблем разобрался с Адамом.

Защитник «Рейнджерс» Труба сегодня отметился необычным достижением. Во втором матче подряд Джейкоб оформил хет-трик Горди Хоу: забил, отдал результативную передачу и подрался. Кулачный спарринг возник не на пустом месте. Труба жестко встретил Маккинона — после силового приема лидер «Колорадо» отправился в раздевалку. За партнера заступился Габриэль Ландескуг, предложивший Джейкобу сравнить, чьи кулаки бьют сильнее и точнее.

Нередко драки или потасовки идут на пользу уступающей в счете команде. Эмоциональный подъем заводит игроков, и они бегут вперед, спасать родину. Сегодня камбэка не получилось. «Лавины» окончательно пристрелили интригу, когда в конце второго периода О’Коннор оформил дубль. Спастись с 2:6 за 20 минут даже против «Колорадо» с их не самой монолитной обороной — что-то из жанра фантастики.