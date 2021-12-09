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12:39 (мск), источник: РБК

«Нью-Йорк Рейнджерс» стал первым клубом НХЛ стоимостью в $2 млрд

«Нью-Йорк Рейнджерс» стал первым клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чья стоимость достигла $2 млрд. Об этом сообщает Forbes, который опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Отмечается, что за последний год стоимость «Рейнджерс» выросла на 21%, за последние пять лет — на 60%.

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Средняя стоимость клуба в НХЛ также выросла — на 32%. Одна из главных причин — новый телевизионный контракт с ESPN и Turner Sports, который начался с этого сезона. По нему НХЛ будет получать в среднем $625 млн в год по сравнению с $300 млн, которые лига получала от NBC раньше.

В топ-10 рейтинга Forbes также вошли: «Торонто Мейпл Лифс» ($1,8 млрд), «Монреаль Канадиенс» ($1,6 млрд), «Чикаго Блэкхокс» ($1,4 млрд), «Бостон Брюинз» ($1,3 млрд), «Филадельфия Флайерз» ($1,2 млрд), «Эдмонтон Ойлерз» ($1,1 млрд), «Лос-Анджелес Кингз» ($1,025 млрд), «Детройт Ред Уингз» ($990 млн) и «Нью-Йорк Айлендерс» ($950).

На 11-м месте «Вашингтон Кэпиталз» ($930 млн), за который выступает Александр Овечкин. На последнем, 32-м месте, расположилась «Аризона Койотис» ($400 млн).

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