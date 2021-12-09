«Нью-Йорк Рейнджерс» стал первым клубом НХЛ стоимостью в $2 млрд

Отмечается, что за последний год стоимость «Рейнджерс» выросла на 21%, за последние пять лет — на 60%.

Средняя стоимость клуба в НХЛ также выросла — на 32%. Одна из главных причин — новый телевизионный контракт с ESPN и Turner Sports, который начался с этого сезона. По нему НХЛ будет получать в среднем $625 млн в год по сравнению с $300 млн, которые лига получала от NBC раньше.