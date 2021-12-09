Драйзайтль подло ударил Капризова между ног. Этот момент не захотели увидеть в НХЛ?

За вчерашними подвигами Артемия Панарина в тени остался матч «Миннесоты» с «Эдмонтоном», в котором было много интересного. Начать с того, что «дикари» ещё в начале декабря подвинули «нефтяников» с первого места в Западной конференции, а на данный момент выиграли семь матчей подряд и всё прочнее укрепляются на первой строчке.

До фантастического гола Дмитрия Куликова. Не потому, что российский защитник забивает редко, хотя и поэтому тоже. Больше потому, как этот гол был забит. Защитник Джорди Бенн вывел шайбу из своей зоны, в средней её коснулся Кирилл Капризов и переправил дальше Куликову, который убежал один на один с вратарём!

Дмитрий сыграл как заправский форвард и непринуждённо расправился с Микко Коскиненом. Кстати, в этом сезоне Куликов забивает не так чтобы и редко — на его счету уже три шайбы, а чемпионат ещё даже не дошёл до экватора. В последний раз Куликов забивал не меньше трёх в сезоне-2017/2018.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/e8Tm04QBGh4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Миннесота» нашла способ остановить супербомбардиров «Эдмонтона» — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Они много бросали (10 бросков за матч на двоих), но ничего не забили и ограничились одной передачей, а Макдэвид ещё и «минус» заработал.

Драйзайтль решил выместить раздражение на подвернувшимся под руку Капризове, который весь матч уводил шайбу у игроков «Эдмонтона» из-под носа. В концовке второго периода Кирилл обокрал немца, а тот в ответ не придумал ничего лучше, как подло засадить ему клюшкой между ног. И не успел Кирилл опомниться, как в довесок его приложили об борт.

Судя по трансляции, по крайней мере один лайнсмен находился лицом к эпизоду и должен был всё чётко рассмотреть. По-хорошему, он мог бы сигнализировать главному о нарушении, но в игре этот момент остался незамеченным.

Департамент по безопасности игроков тоже не счёл нужным рассмотреть этот эпизод, хотя денежный штраф в данном случае напрашивался. Но будто ничего и не было. НХЛ просто не захотела увидеть этот момент и привлекать внимание к нелицеприятному эпизоду с одной из суперзвёзд в главной роли?

Этот момент даже не обсуждался игроками и тренерами после матча, только журналист The Athletic Майкл Руссо отметил, что «выглядело это невесело», показав фотографию сморщившегося от боли Капризова, да болельщики в соцсетях костерили Драйзайтля на чём свет стоит.