Такого с Овечкиным еще не было! Русская суперзвезда может взять 4 титула за сезон — 3 личных и Президентский кубок
Это будет удивительная коллекция.
Это будет удивительная коллекция.
Александр Овечкин проводит поистине уникальный сезон. Капитан «Кэпиталз» идет в топе бомбардиров и снайперов НХЛ, а его «Вашингтон» занимает второе место в лиге. По такому случаю Sport24 решил предположить, на какие награды величайший снайпер современности может претендовать по итогам этого сезона. Спойлер — еще ни разу в карьере Ови не удавалось собрать такую коллекцию наград по окончании регулярного чемпионата.
О шансах Овечкина в отношении «Харт Трофи» (приза, вручаемого игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своего клуба) заговорили совсем недавно. Причина этого не только в аномальной результативности капитана «Столичных», но и в результатах его команды. Прямо сейчас «Вашингтон» располагается на второй строчке сводной таблицы НХЛ. И заслуга Александра Великого в успехе его команды просто огромна.
Удивительно, но Овечкин, у которого на горизонте маячит рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ, не отличается в этом сезоне эгоизмом и по-прежнему играет на команду: отрабатывает в обороне и делится шайбой с партнерами в ситуациях, в которых может забивать сам. Положительную производительность Ови в этом сезоне наглядно демонстрирует его показатель полезности: за 26 матчей одна из главных звезд лиги заработал «+19» и идет в лидерах лигах по этому параметру, уступая только одноклубнику Нику Дженсену, форварду «Колорадо» Линдхольму и нападающему «Миннесоты» Хартману.
Овечкин проводит уже 17-й сезон в составе «Кэпиталз» и на протяжении целого десятилетия является капитаном клуба. «Вашингтон» невозможно представить без русского снайпера, и вполне возможно, этот факт сыграет решающую роль в определении обладателя «Харта» по итогам этого сезона.
Нынешний сезон получается для Ови успешным по всем показателям, и по количеству заброшенных шайб в том числе. Если в прошлом году капитан «Вашингтона» практически не имел шансов на победу в гонке снайперов из-за поразительных результатов форварда «Торонто» Остона Мэттьюса и установления личного снайперского антирекорда (Александр впервые в карьере не сумел преодолеть рубеж в 30 заброшенных шайб), то в этом сезоне он вернулся в список фаворитов в борьбе за любимый приз, обладателем которого наш соотечественник становился уже 9 раз.
Что же мешает Овечкину завоевать «Ришар» в юбилейный, 10-й раз? Прямо сейчас главной проблемой Александра видится проводящий сумасшедший сезон форвард «Эдмонтона» Леон Драйзаталь. Феномен немецкой звезды мы уже разбирали, поэтому есть все основания предполагать, что в скором времени его скорострельность чуть замедлится. Уже сейчас разрыв между Овечкиным и Драйзайтлем в гонке снайперов не видится таким огромным, каким он был еще несколько недель назад — Леон опережает легенду «Вашингтона» всего на 1 точный бросок, но при этом имеет 2 матча в запасе.
Сейчас для Александра самое главное — сохранить стабильность и избежать кризиса. В таком случае он по-прежнему будет главным претендентом на любимый приз, и, вполне возможно, вновь вернется на снайперский трон.
Награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата герой этого текста получал лишь единожды — в сезоне-2007/08 проводящий третий год в НХЛ Овечкин выдал самую результативную регулярку в карьере и набрал 112 (65+47) очков в 82 матчах. Этот факт в целом говорит об одной тенденции, которая в последнее время закрепилась особенно прочно — чтобы стать лучшим бомбардиром лиги, необходимо преодолеть рубеж в 100 набранных очков. Прямо сейчас преследователь Гретцки идет по графику в 129 результативных баллов, поэтому чисто с теоретической точки зрения наш звездный соотечественник имеет все шансы стать лучшим бомбардиром сильнейшей лиги мира.
В последние годы Ови ни разу не рассматривался в роли потенциального претендента на «Арт Росс Трофи». Но текущий сезон заставил журналистов и аналитиков внести коррективы в список фаворитов престижной индивидуальной награды. Главными конкурентами Александра Великого, занимающего третью строчку в списке лучших бомбардиров лиги, является дуэт из «Эдмонтона» в лице Макдэвида и Драйзайтля. Скажем прямо, у более молодых и перспективных «нефтяников» шансов на «Арт Росс» гораздо больше. Но Овечкин уже привык удивлять — разве кто-то мог предположить, что в 36-летнем возрасте он выдаст лучший старт сезона в карьере? Точно такой же сюрприз величайший снайпер современности может преподнести и в отношении титула самого результативного игрока регулярного чемпионата.
Ови уже трижды становился победителем регулярки с «Вашингтоном». Но если бы перед стартом этого сезона принимали ставки на обладателя Президентского кубка, то даже отчаянные игроманы вряд ли поставили бы хоть цент на команду Александра. После вылета «Кэпиталз» из прошедшего плей-офф, в хоккейном сообществе с огромной скоростью распространилось мнение, что «Столичные» в эпоху Александра Великого больше не смогут претендовать на что-то серьезное. 5-летний контракт, предложенный «Вашингтоном» своему капитану, для многих стал лишним подтверждением того, что теперь вся команда позабудет о главном трофее лиги и будет работать исключительно на своего лидера, желающего превзойти Гретцки.
Но команда Питера Лавиолетта стала настоящей сенсацией: «Кэпиталз» является одной из самых результативных команд лиги и занимает второе место во всей НХЛ. При этом многолетний партнер Овечкина Никлас Бэкстрем все еще находится в списке травмированных, а один из самых полезных игроков клуба Ти Джей Оши лишь недавно оправился от полученного повреждения. Также в лазарете находится Энтони Манта, выменянный по ходу прошлого сезона из «Детройта» и неплохо прижившийся в столице США. Это значит, что «Вашингтон» обладает неплохим запасом прочности, который окажется крайне полезным в случае наступления кризиса в игре Овечкина или Кузнецова.
Пока что не видно ни одной причины, по которой «Столичные» должны резко сдать и скатиться с вершины турнирной таблицы. Все идет к тому, что команда Ови способна не только стать победителем регулярного чемпионата, но и побороться за Кубок Стэнли.
Максим Самарцев