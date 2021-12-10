Гол Тренина помог «Нэшвиллу» одолеть «Айлендерс»

Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей забивали российский нападающий Яков Тренин, Райан Джохансен, Колтон Сиссонс и Ээли Толванен. У хозяев заброшенными шайбами отметились Остин Чарник, Андерс Ли и Ноа Добсон. Также на счету российского голкипера Семёна Варламова 25 сейвов.

Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин забросил четвёртую шайбу в сезоне для себя. На 53-й минуте россиянин сравнял счёт в матче. Ассистировали ему Таннер Жанно и Колтон Сиссонс.

У Тренина в текущем сезоне 26 матчей, 4 заброшенные шайбы и 3 результативные передачи.