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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Тренина помог «Нэшвиллу» одолеть «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нэшвилл Предаторз».

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Источник: Reuters
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Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей забивали российский нападающий Яков Тренин, Райан Джохансен, Колтон Сиссонс и Ээли Толванен. У хозяев заброшенными шайбами отметились Остин Чарник, Андерс Ли и Ноа Добсон. Также на счету российского голкипера Семёна Варламова 25 сейвов.

Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин забросил четвёртую шайбу в сезоне для себя. На 53-й минуте россиянин сравнял счёт в матче. Ассистировали ему Таннер Жанно и Колтон Сиссонс.

У Тренина в текущем сезоне 26 матчей, 4 заброшенные шайбы и 3 результативные передачи.

Всего же в НХЛ у российского нападающего 92 игры, в которых он набрал 24 очка (11+13).

Айлендерс
3:4
1:2, 1:0, 1:2
Нэшвилл
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