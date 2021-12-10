Гол Барбашева помог «Сент-Луису» обыграть «Детройт»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Детройт Ред Уингз».
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Детройт Ред Уингз».
Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей забивали россиянин Иван Барбашёв, Натан Уокер (хет-трик), Марко Сканделла и Колтон Парэйко. В составе гостей заброшенными шайбами отметился Робби Фаббри (дубль). На счету Павла Бучневича одна результативная передача.
«Сент-Луис» в прошлом матче обыграл «Флориду Пантерз» в овертайме со счётом 4:3. «Детройт» потерпел третье поражение кряду.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции — Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.