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14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Барбашева помог «Сент-Луису» обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Детройт Ред Уингз».

Сент-Луис
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Источник: AP 2021

Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей забивали россиянин Иван Барбашёв, Натан Уокер (хет-трик), Марко Сканделла и Колтон Парэйко. В составе гостей заброшенными шайбами отметился Робби Фаббри (дубль). На счету Павла Бучневича одна результативная передача.

«Сент-Луис» в прошлом матче обыграл «Флориду Пантерз» в овертайме со счётом 4:3. «Детройт» потерпел третье поражение кряду.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции — Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Сент-Луис
6:2
2:0, 1:1, 3:1
Детройт
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