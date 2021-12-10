Гол Барбашева помог «Сент-Луису» обыграть «Детройт»

Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей забивали россиянин Иван Барбашёв, Натан Уокер (хет-трик), Марко Сканделла и Колтон Парэйко. В составе гостей заброшенными шайбами отметился Робби Фаббри (дубль). На счету Павла Бучневича одна результативная передача.

«Сент-Луис» в прошлом матче обыграл «Флориду Пантерз» в овертайме со счётом 4:3. «Детройт» потерпел третье поражение кряду.