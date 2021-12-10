Удивительное спасение русского вратаря — Василевский совершил «сэйв скорпиона»! Он отбил шайбу лезвием конька

«Тампа» в гостях обыграла «Торонто», несмотря на то, что прилично уступила по броскам и допустила большое количество ошибок. Но был в составе действующих обладателей Кубка Стэнли человек, который подчистил все шероховатости, нивелировал ошибки и привел свою команду к победе. Этот человек — Андрей Василевский, которого совершенно заслуженно считают лучшим вратарем НХЛ на данном временном этапе.

В середине первого периода, когда «Тампа» уступала со счетом 0:1 Андрей совершил сэйв, который вдохновил партнеров на более ответственную игру. Когда перед воротами в одиночестве остался ветеран «Торонто» Уэйн Симмондс, шайба должна была отправиться в сетку, но Василевский каким-то чудом смог среагировать. Лежа на льду, он поднял вверх коньки и отбил шайбу лезвием.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eFP-ruyecIU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В целом, этот матч стал для Андрея очень успешным. Это был седьмой подряд старт россиянина, в котором он сделал более 30 спасений, а в последних 8 выездных матчах на счету Василевского 6 побед при 93,5% отраженных бросков. При такой игре голкипера «Тампе» не страшны никакие передряги в атаке и травмы лидеров.