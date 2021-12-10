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13:11 (мск), источник: Sport24

Удивительное спасение русского вратаря — Василевский совершил «сэйв скорпиона»! Он отбил шайбу лезвием конька

Это были новые чудеса ловкости от Большого Кота.

Тампа-Бэй
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Тампа» в гостях обыграла «Торонто», несмотря на то, что прилично уступила по броскам и допустила большое количество ошибок. Но был в составе действующих обладателей Кубка Стэнли человек, который подчистил все шероховатости, нивелировал ошибки и привел свою команду к победе. Этот человек — Андрей Василевский, которого совершенно заслуженно считают лучшим вратарем НХЛ на данном временном этапе.

В середине первого периода, когда «Тампа» уступала со счетом 0:1 Андрей совершил сэйв, который вдохновил партнеров на более ответственную игру. Когда перед воротами в одиночестве остался ветеран «Торонто» Уэйн Симмондс, шайба должна была отправиться в сетку, но Василевский каким-то чудом смог среагировать. Лежа на льду, он поднял вверх коньки и отбил шайбу лезвием.

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В целом, этот матч стал для Андрея очень успешным. Это был седьмой подряд старт россиянина, в котором он сделал более 30 спасений, а в последних 8 выездных матчах на счету Василевского 6 побед при 93,5% отраженных бросков. При такой игре голкипера «Тампе» не страшны никакие передряги в атаке и травмы лидеров.

В пяти матчах в декабре Василевский пока не проигрывал, и хваленая атака «Торонто» также не смогла с ним справиться. Кроме этого, Андрей помог своему наставнику Джону Куперу одержать 400-ю победу в карьере. Кроме этого, россиянин вышел на первое место в сезоне по победам сравнявшись с Джеком Кэмпбеллом («Торонто») и Кэмом Тэлботом («Миннесота»), на счету которых также по 14 выигранных матчей.

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Торонто
3:5
2:2, 0:2, 1:1
Тампа-Бэй
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