Совет директоров НХЛ одобрил продажу «Питтсбурга»

Сделка будет завершена в ближайшее время после оформления документов.

Нынешние владельцы клуба, в число которых входит легендарный форвард Марио Лемье, сохранят за собой часть активов и право голоса при принятии решений.

В число спортивных команд, которыми владеет Fenway Sports Group, входят футбольный «Ливерпуль» и бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс».