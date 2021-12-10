Совет директоров НХЛ одобрил продажу «Питтсбурга»
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Совет директоров НХЛ единогласно одобрил продажу контрольного пакета акций клуба «Питтсбург Пингвинз» компании Fenway Sports Group, информирует официальный сайт лиги.
Совет директоров НХЛ единогласно одобрил продажу контрольного пакета акций клуба «Питтсбург Пингвинз» компании Fenway Sports Group, информирует официальный сайт лиги.
Сделка будет завершена в ближайшее время после оформления документов.
Нынешние владельцы клуба, в число которых входит легендарный форвард Марио Лемье, сохранят за собой часть активов и право голоса при принятии решений.
В число спортивных команд, которыми владеет Fenway Sports Group, входят футбольный «Ливерпуль» и бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс».
За «Пингвинз» выступает российский форвард Евгений Малкин. В составе клуба он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.