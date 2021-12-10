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16:08 (мск), источник: Матч ТВ

Совет директоров НХЛ одобрил продажу «Питтсбурга»

Совет директоров НХЛ единогласно одобрил продажу контрольного пакета акций клуба «Питтсбург Пингвинз» компании Fenway Sports Group, информирует официальный сайт лиги.

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Источник: Reuters

Сделка будет завершена в ближайшее время после оформления документов.

Нынешние владельцы клуба, в число которых входит легендарный форвард Марио Лемье, сохранят за собой часть активов и право голоса при принятии решений.

В число спортивных команд, которыми владеет Fenway Sports Group, входят футбольный «Ливерпуль» и бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс».

За «Пингвинз» выступает российский форвард Евгений Малкин. В составе клуба он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

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