Команда Панарина — самый дорогой хоккейный клуб в мире. Клуб Овечкина не входит даже в десятку рейтинга Forbes
А «Эдмонтон» с Макдэвидом — лучший в мире по темпу.
Рейнджерс
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
А «Эдмонтон» с Макдэвидом — лучший в мире по темпу.
Авторитетный финансовый журнал Fobres подвел ежегодные итоги, касающиеся денег в Национальной хоккейной лиге. Несмотря на пандемию, лимиты на посещение стадиона и прочие ограничения, дела у заокеанской хоккейной империи обстоят неплохо, но есть несколько интересных сюрпризов.
Год назад, когда НХЛ пыталась спланировать свое будущее и мечтала сыграть без приключений и «пузырей» хотя бы сокращенный сезон из 56 матчей, средняя стоимость клуба этой лиги составила $653 млн. Это было на 2% меньше, чем годом ранее, а каждая команда НХЛ готовилась потерять в среднем около $39 млн. Но поскольку выяснилось, что коронавирус пришел к нам всерьез и надолго, популярность хоккея постепенно стала расти.
Если вы вдруг захотите купить среднюю франшизу НХЛ, то вам придется выложить за такую покупку $865 млн, что на 32% больше, чем в предыдущем году. Такой рост — рекордный с 2013 года, когда было зафиксировано подорожание в 50%. К примеру, недавно одобренная сделка по продаже «Питтсбург Пингвинз» тянет на $900 млн. Стоимость покупки «Каролины» Томом Дандоном в 2018 году составила $420 млн, цена «Нью-Йорк Айлендерс» двумя годами ранее составила $485 млн.
Как утверждают банкиры, причина роста стоимости, в первую очередь, обеспечена за счет семилетнего контракта НХЛ с телевизионным американским гигантом ESPN, который будет платить лиге по $625 млн ежегодно (сравните с $300 млн, которые до этого платила NBC).
Общий доход лиги в нынешнем году составляет $4,8 млрд, а через четыре года должен составить около $6 млрд.
Какой же клуб наиболее вырос в цене за последний год? Это не «Торонто» со звездами в атаке, не «Рейнджерс» с Панариным и Зибанеджадом, не «Вашингтон» с Овечкиным и даже не двукратный чемпион «Тампа». Больше всех скакнули вверх акции «Эдмонтона», который вырос в цене вдвое — с $550 млн до $1,1 млрд. Это дало возможность «Нефтяникам» подняться с 14-го общего места на седьмое, а что особенно приятно для болельщиков из Альберты — это полное превосходство над «Калгари» (18-е место, $680 млн).
«У клубов НХЛ не такого потенциала роста, как у НБА, клубы которой продавались с наценкой в 6−8 раз после того, как баскетболом заинтересовался Китай. Но доход НХЛ растет, что лучший раз подтверждается простым фактом — очень мало команд меняют своих владельцев», — отметил аналитик Forbes.
Что же касается самого рейтинга самых дорогих клубов НХЛ, то его в седьмой раз подряд возглавил «Нью-Йорк Рейнджерс», став первой командой в истории с капитализацией в $2 млрд. За пять прошедших лет «Рейнджеры» прибавили в финансовом весе на 60%, в том числе на 21% — за последний год. Можно только порадоваться за Артемия Панарина, Игоря Шестеркина и Александра Георгиева, которым можно не переживать за прочность финансовых позиций своего работодателя.
На втором месте рейтинга расположился «Торонто», который считается самым популярным клубом мира. Стоимость «Кленовых листьев» — $1,8 млрд, и несмотря на полное отсутствие спортивных успехов, «Торонто» за те же пять лет прибавил в стоимости на 64%. Замыкает тройку «Монреаль» ($1,8 млрд), прибавивший скромнее (43%), далее идет оскандалившийся «Чикаго» ($1,4 млрд, 51% роста) и «Бостон» ($1,3 млрд, 63% роста за пять лет).
Примечательно, что «Вашингтон Кэпиталз», где играет лучший голеадор современности Александр Овечкин, по общей стоимости клуба не входит даже в десятку лучших. «Столичные» расположились на 11-м месте, поскольку их оценивают в $930 млн. За пять лет «Кэпиталз» прибавили в стоимости на 62%, за последний год — на 24%. «Вашингтон» обогнал «Питтсбург», который расположился на 12-й строчке рейтинга.
Замыкает этот список «Аризона» — клуб, которому давно пора переехать, но который руководство лиги упорно не желает отпускать из этого штата. Стоимость «Койотов» — $400 млн, она тоже выросла на 67% за последние пять лет. На предпоследнем месте находится «Флорида» ($450 млн), третий с конца — «Коламбус» ($475 млн).
Как бы там ни было, но Национальная хоккейная лига даже в условиях пандемии сохраняет ориентацию на бизнес и прибыль для своей корпорации. Успешная Олимпиада в Китае потенциально может выстрелить через несколько лет новой порцией финансовых успехов, но даже без этого вряд ли кто-то будет спорить с тем, что НХЛ стоит на ногах так прочно, как никогда раньше.
Максим Замятин