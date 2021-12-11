Александр Овечкин набрал 43 очка в 27 матчах за «Вашингтон». Это новый клубный рекорд

После этой игры, которая была для него 27-й в сезоне, в активе 36-летнего нападающего стало 43 очка. Александр Овечкин установил новый клубный рекорд «Вашингтона» по результативности за первые 27 встреч. Предыдущее достижение принадлежало Деннису Маруку, который в сезоне-1981/1982 набрал 25 очков за первые 27 матчей, сообщается в «твиттере» StatsСentre.

Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей забивали Дэнтон Хайнен (16), Брок Макгинн (28), Каспери Капанен (31) и Джефф Картер (58). У хозяев шайбы забросили россиянин Евгений Кузнецов (47) и Ларс Эллер (57). В роли ассистента дважды выступил Александр Овечкин.