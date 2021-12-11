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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин набрал 43 очка в 27 матчах за «Вашингтон». Это новый клубный рекорд

Отдавший две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:4) российский лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый клубный рекорд.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

После этой игры, которая была для него 27-й в сезоне, в активе 36-летнего нападающего стало 43 очка. Александр Овечкин установил новый клубный рекорд «Вашингтона» по результативности за первые 27 встреч. Предыдущее достижение принадлежало Деннису Маруку, который в сезоне-1981/1982 набрал 25 очков за первые 27 матчей, сообщается в «твиттере» StatsСentre.

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Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей забивали Дэнтон Хайнен (16), Брок Макгинн (28), Каспери Капанен (31) и Джефф Картер (58). У хозяев шайбы забросили россиянин Евгений Кузнецов (47) и Ларс Эллер (57). В роли ассистента дважды выступил Александр Овечкин.

Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал российский вратарь Илья Самсонов, которого в конце игры несколько раз меняли на шестого полевого игрока. Он отразил 29 бросков из 32. В матче принимал участие и российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, который не отметился результативными действиями.

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Вашингтон
2:4
0:1, 0:2, 2:1
Питтсбург
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