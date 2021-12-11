«Тампа» без Василевского крупно проиграла «Оттаве»

В составе победителей хет-триком отметился Брэден Ткачук, еще одну шайбу забросил Джош Норрис. Голкипер Антон Форсберг отразил все 25 бросов.

Ворота «Тампы» в этом матче защищал канадец Брайан Эллиотт, россиянин Андрей Василевский остался в запасе.

Защитники «Оттавы» Никита Зайцев и Артем Зуб нанесли по одному броску, Зайцев закончил матч с показателем полезности «+2».

Михаил Сергачев провел 25 смен за «Тампу» общей продолжительностью более 22 минут.