«Тампа» без Василевского крупно проиграла «Оттаве»
Победная серия из пяти матчей «Тампы» в НХЛ прервалась после поражения от «Оттавы».
Оттава
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Победная серия из пяти матчей «Тампы» в НХЛ прервалась после поражения от «Оттавы».
В составе победителей хет-триком отметился Брэден Ткачук, еще одну шайбу забросил Джош Норрис. Голкипер Антон Форсберг отразил все 25 бросов.
Ворота «Тампы» в этом матче защищал канадец Брайан Эллиотт, россиянин Андрей Василевский остался в запасе.
Защитники «Оттавы» Никита Зайцев и Артем Зуб нанесли по одному броску, Зайцев закончил матч с показателем полезности «+2».
Михаил Сергачев провел 25 смен за «Тампу» общей продолжительностью более 22 минут.
«Тампа» с 38 очками занимает 3-е место в Восточной конференции, «Оттава» набрала 17 очков и идет на 15-м месте в таблице.