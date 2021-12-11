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11 декабря, источник: Матч ТВ

«Тампа» без Василевского крупно проиграла «Оттаве»

Победная серия из пяти матчей «Тампы» в НХЛ прервалась после поражения от «Оттавы».

Оттава
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Источник: Reuters
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В составе победителей хет-триком отметился Брэден Ткачук, еще одну шайбу забросил Джош Норрис. Голкипер Антон Форсберг отразил все 25 бросов.

Ворота «Тампы» в этом матче защищал канадец Брайан Эллиотт, россиянин Андрей Василевский остался в запасе.

Защитники «Оттавы» Никита Зайцев и Артем Зуб нанесли по одному броску, Зайцев закончил матч с показателем полезности «+2».

Михаил Сергачев провел 25 смен за «Тампу» общей продолжительностью более 22 минут.

«Тампа» с 38 очками занимает 3-е место в Восточной конференции, «Оттава» набрала 17 очков и идет на 15-м месте в таблице.

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