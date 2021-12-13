Капризова затмил другой российский нападающий, а Панарин выбился из сил, но не смог затащить «Рейнджерс»

Финская стена

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 10, 13.12.2021, 3:00 Рейнджерс 0 Нэшвилл 1

В матче между «Рейнджерс» и «Нэшвиллом» интрига сохранялась до последних секунд. Справедливым исходом этого противостояния стал бы овертайм, но хозяева так и не смогли переиграть Юусе Сароса. Финский голкипер «Предаторз» провел шикарный матч, отразил все 32 броска и оформил в текущем сезоне второй сухарь. «Бродвейцы» были близки к тому, чтобы реализовать в третьем периоде численный перевес, однако Сарос поймал настоящий кураж. На протяжении шести матчей подряд «Рейнджерс» забрасывали в большинстве, но сегодня продлить свою серию не смогли.

Уверенно смотрелся и голкипер ньюйоркцев Александр Георгиев, которого заслуженно признали второй звездой встречи. В пропущенном голе его вины нет, так как во время броска форварда «Нэшвилла» Филипа Томасино россиянину закрывали обзор. Пока Александр неплохо справляется со своими обязанности, а отсутствие Игоря Шестеркина не сильно отражается на команде. Он уже приступил к тренировкам после травмы и в ближайшее время должен вернуться в строй.

Четырехматчевая результативная серия Артемия Панарина (3+6) также прервалась, однако к игре российского нападающего нет никаких вопросов. Он генерировал опасные моменты, нанес три броска, отрабатывал в обороне и отдал на льду все силы. После финальной сирены было отчетливо видно, как от бессилия форвард долгое время не мог восстановить дыхание. В 27 матчах сезона на его счету 32 (9+23) очка. Дела должны пойти еще больше в гору, когда Райан Строум научится забивать после радиоуправляемых передач Артемия, а на правом фланге второго звена будут игроки посерьезней уровнем, чем Драйден Хант.

Зато в очередной раз в хайлайты игрового дня попал Джейкоб Труба. Не так давно защитник «Рейнджерс» оформил два подряд хет-трика Горди Хоу и сокрушил силовыми приемами Джуджару Хайру («Чикаго») и Нэйтана Маккиннона («Колорадо»). Сегодня досталось форварду «Нэшвилла» Люку Кунину. Такими темпами соперники скоро будут устраивать на Трубу охоту, чтобы охладить пыл американца. В последнее время он разошелся не на шутку.

Перестрелка в Вегасе

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 10, 13.12.2021, 5:00 Вегас 6 Миннесота 4

Самый результативный матч игрового дня прошел в городе грехов. «Миннесота» в этом сезоне продолжает удивлять. Даже в проигранных встречах команда Дина Эвасона демонстрирует стальной характер и готова потрепать абсолютно любого соперника. Парни получают удовольствие от хоккея, действуют креативно и не дают скучать своим болельщикам. Хотя некоторые игровые аспекты, безусловно, нужно подтянуть. Показатели розыгрыша большинства у «дикарей» не впечатляют (21- место в лиге) и во втором матче подряд команда упускает возможность реализовать розыгрыш в формате 5 на 3.

Удивительно, как в такой результативной встрече без очков вновь остался Кирилл Капризов. В игре против «Лос-Анджелеса» прервалась его семиматчевая результативная серия, а сегодня форвард вновь остался в тени. Причем в действиях Кирилла хватало ошибок и неточных передач. Голевая атака «Вегаса», закончившаяся заброшенной шайбой Макса Пачиоретти, началась с грубой потери Капризова в атаке. Кажется, Кирилл немного подустал к концу выездной серии, которая состояла из четырех встреч на Западном побережье.

А вот у российского нападающего «Вегаса» Евгения Дадонова вечер удался. Форвард не только отметился результативной передачей на Зака Уайтклауда, но и забил в большинстве. У хозяев получился классный розыгрыш с перепасовкой в одно касание и Евгений не мог себе позволить разрушить такую красоту. Бросилось в глаза, как эмоционально поздравил россиянина капитан «рыцарей» Марк Стоун. Дадонов не претендует на ведущие роли в команде, но пользуется большим уважением за трудолюбие и скромный характер. В последних пяти матчах на его счету 5 (3+2) очков, а всего у него 14 (8+6) баллов в 26 играх.