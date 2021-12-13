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22:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Даллас» выставил Худобина на драфт отказов

«Даллас» выставил голкипера Антона Худобина на драфт отказов. Любой клуб лиги имеет возможность забрать права на россиянина, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

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Россиянин не играл с 18 ноября. В первых семи матчах сезона (шесть в старте) Худобин одержал три победы (3−3−1), пропуская в среднем 3,73 шайбы за игру и отражая 87,3% бросков.

Контракт россиянина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до конца сезона-2022/2023. В нем есть пункт об ограничении на обмен — вратарь может выбрать четыре команды, куда не может быть обменян.

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