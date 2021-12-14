Драйзайтль о результативности Овечкина: это, честно говоря, пугает

«То, что он делает в этом сезоне, очень впечатляет. Сколько Ови лет? 36? В таком возрасте он теперь стал еще и распасовщиком? Это, честно говоря, пугает. На что он еще способен?! Он становится все лучше и лучше, и мне, как и многим другим, доставляет удовольствие за ним наблюдать. Он — лучшая реклама хоккея», — сказал Драйзайтль.