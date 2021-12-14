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09:31 (мск), источник: Газета.Ру

Драйзайтль о результативности Овечкина: это, честно говоря, пугает

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль лестно высказался о результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в этом сезоне, отметив то, что россиянин стал отдавать больше результативных передач.

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Источник: AP 2021

Слова Драйзайтля передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«То, что он делает в этом сезоне, очень впечатляет. Сколько Ови лет? 36? В таком возрасте он теперь стал еще и распасовщиком? Это, честно говоря, пугает. На что он еще способен?! Он становится все лучше и лучше, и мне, как и многим другим, доставляет удовольствие за ним наблюдать. Он — лучшая реклама хоккея», — сказал Драйзайтль.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 28 игр, в которых набрал 44 (20+24) очка.

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 750 шайб в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. С 2018 года этот спортсмен прекратил свое выступление в НХЛ. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

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