«Тампа» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес». У Василевского — 28 сейвов

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами — за «Тампу» отличились Виктор Хедман и Тейлор Рэддиш, а за «Кингз» голами отметились Дрю Даути и Виктор Арвидссон. В овертайме победу «Тампе» принёс точный бросок Росса Колтона.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв за 22 минуты 27 секунд на льду результативными действиями не отметился и заработал коэффициент полезности «0».