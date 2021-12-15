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11:18 (мск), источник: ТАСС

Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» разгромить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1.

Филадельфия
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Источник: AP 2021

ТАСС, 15 декабря. «Филадельфия» дома со счетом 6:1 обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Трэвис Санхейм (10-я минута), Кэм Аткинсон (19, 37, 48), Джастин Браун (27), Оскар Линдблом (39). У «Нью-Джерси» отличился Пи-Кей Суббан (27).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал две голевые передачи. Всего на счету хоккеиста 10 очков (два гола + восемь передач) в 27 играх текущего сезона.

«Филадельфия» с 26 очками занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона, «Нью-Джерси» набрал 25 очков и идет седьмым.

Следующий матч «Филадельфия» проведет 17 декабря в гостях против «Монреаля», «Нью-Джерси» в тот же день примет «Вегас».

Филадельфия
6:1
2:0, 3:1, 1:0
Нью-Джерси
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