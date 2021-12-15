Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» разгромить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

ТАСС, 15 декабря. «Филадельфия» дома со счетом 6:1 обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Трэвис Санхейм (10-я минута), Кэм Аткинсон (19, 37, 48), Джастин Браун (27), Оскар Линдблом (39). У «Нью-Джерси» отличился Пи-Кей Суббан (27).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал две голевые передачи. Всего на счету хоккеиста 10 очков (два гола + восемь передач) в 27 играх текущего сезона.

«Филадельфия» с 26 очками занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона, «Нью-Джерси» набрал 25 очков и идет седьмым.