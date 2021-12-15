Игровая ночь в НХЛ: еще один российский игрок дебютировал в лиге, а Ничушкин выдал суперматч

Ситуация с распространением коронавируса в НХЛ наводит на тревожные мысли. Более 30 игроков лиги находятся сейчас в ковид-протоколе, а матч между «Каролиной» и «Миннесотой» был отменен за несколько часов до стартового вбрасывания. Составы некоторых команд выглядят довольно экспериментально, и определить фаворита в противостоянии очень непросто. Например, «Сент-Луис» поднял из АХЛ восемь игроков и по-прежнему обходится без двух основных голкиперов. На коллектив Крэйга Беруби свалилась череда невезения, а помимо надоевшей всем инфекции, в список проблем добавились травмы.

Зато благодаря кадровым потерям в составе «Блюз» дебютировал в НХЛ Алексей Торопченко. В прошлом сезоне российский нападающий провел 45 матчей за «Куньлунь», а сейчас в АХЛ на его счету 9 (5+4) очков в 22 играх. Сегодня Алексей был в центре внимания местных журналистов и по всем канонам хоккейных традиций первым появился на льду.

Форвард сыграл в четвертом звене с Джошуа Дакотой и Мэттью Пекой и уже на первых минутах матча едва не отметился заброшенной шайбой. После силового приема от защитника «Далласа» Джона Клингберга россиянин не просто уверенно поднялся на ноги, но и всего через несколько секунд мощным броском проверил на прочность перекладину. Интересно, что отскок пришелся прямо на ногу Пеки и тот коньком отправил шайбу в ворота Джейка Оттингера. Судьи сперва отменили гол, затем пересмотрели эпизод и засчитали его. Однако главный тренер «Старз» Рик Боунесс взял запрос на определение положения вне игры и не прогадал.

Тем не менее без очков россияне «Сент-Луиса» в этом матче не остались. В концовке второго периода гости ответили на дебютный гол в НХЛ форварда «Далласа» Райли Дамьяни. Точный бросок на счету Колтона Парайко, а в атаке поучаствовали Павел Бучневич и Владимир Тарасенко. Даже в отсутствие Клима Костина «Сент-Луис» продолжает оставаться одной из самых русских команд в НХЛ, а влияние наших хоккеистов на игру команды имеет колоссальное значение.

Решающим эпизодом встречи стало удаление форварда «Старз» Радека Факсы, который в третьем периоде получил четыре минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. Райан О’Райли наказал соперника за такие вольности и реализовал численный перевес. Незадолго до финальной сирены также отправился в бокс Джо Павелски, и Тарасенко классным броском поставил точку в матче, сделав это с передачи Барбашева. Владимир набрал минимум два очка за игру в девятый раз в текущем чемпионате, и теперь на его счету 25 (9+16) баллов в 29 матчах.

Удивительно, как обескровленные «Блюз» не сбавляют обороты, а в последних десяти играх набрали очки в девяти случаях, одержав при этом шесть побед. Руководство «Сент-Луиса» говорило летом, что в этом сезоне ставит перед командой самые высокие задачи, и, кажется, не соврало. Осталось лишь дождаться оптимального состава.

На пути лавины

В прошлой игре против «Нэшвилла» прервалась пятиматчевая результативная серия Артемия Панарина, но сегодня российский нападающий начал новую. Форвард поучаствовал в голевой атаке, однако шайба Райана Строума не сильно помогла «бродвейцам» в этот вечер. В последнее время «Эвеланш» просто неудержимы. До сегодняшней встречи команда одержала четыре победы подряд и забила 24 гола. Для Александра Георгиева исключения не сделали. У голкипера «Рейнджерс» было полно работы, а его партнеры шесть раз оставляли команду в меньшинстве.

Представить себе нынешний «Колорадо» без Валерия Ничушкина уже очень трудно. Российский нападающий вернулся после травмы максимально заряженным и проводит потрясающий сезон. В некоторых матчах его игровое время доходит до 20 минут, а количество полезных действий на квадратный метр льда зашкаливает. В двух последних встречах очков он не набрал, но сегодня в концовке второго периода забросил восьмую шайбу в текущем чемпионате. Контракт Ничушкина с зарплатой 2,5 миллиона долларов заканчивается после этого сезона, и с такой игрой он заслуживает получить более щедрое предложение. У него 15 (9+6) очков и «+11» в 17 матчах.

На исходе встречи гости смогли организовать мощнейший навал, сократить отставание, заставили попотеть Дарси Кемпера, но какое это имеет значение, когда неугомонный Ничушкин может вот так убегать в контратаку и мастерски решать эпизоды? Первый дубль Ничушкина в сезоне и заслуженная первая звезда матча. Скоро даже Нэйтан Маккиннон будет завидовать такой напористости своего партнера.