Хоккейную Америку накрывает ковид. Из-за вируса снова остановят сезон НХЛ?
Пока что матчи продолжаются. Но это может продлится недолго.
Пока что матчи продолжаются. Но это может продлится недолго.
Сразу стоит успокоить — пока никаких решений об остановке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги не принято. Но весной 2020 года, когда коронавирус заявил о своих правах, в это тоже не верилось. Сейчас, на стыке 2021 и 2022 годов, когда вся заокеанская лига вакцинировалась и разработала эффективные протоколы по борьбе с ковидом, случилась новая напасть под названием омикрон.
Если раньше переносы матчей заразившейся команды были делом штучным, то теперь положительные тесты встали на поток. Несколько человек заразились в «Калгари», был отменен матч между «Миннесотой» и «Каролиной», Мэтью Барзал, Девон Тэйвз, Андрей Свечников, Остон Мэттьюс и Брэд Маршанд оказались среди заболевших.
Коронавирус и угроза пятинедельного карантина поставили под сомнение решение многих североамериканцев ехать на Олимпиаду в составе своих сборных. Публичные колебания уже выразили Алекс Пьетранджело, Джон Таварес и Коннор Макдэвид.
Кроме этого, хоккей снова скоро может оказаться без зрителей. Власти канадской провинции Онтарио вскоре могут запретить проведение матчей НХЛ и НБА со зрителями из-за распространения нового штамма коронавируса.
«Я разговаривал с врачом Эндрю Моррисом о ситуации с омикроном. Он говорит, что количество заражений в провинции удваивается каждые 2−3 дня. По его оценке, к 31 декабря может фиксироваться до 10 тысяч случаев ежедневно. Он не исключает, что правительству вскоре придется закрыть для болельщиков возможность посещать матчи НХЛ и НБА. У властей просто не останется выбора», — отметил обозреватель TSN Рик Уэстхэд.
Список заболевших игроков в НХЛ продолжает расти стремительно — за последние 48 часов ситуация резко изменилась в худшую сторону.
«Как сообщил один из источников в лиге, пока об этом речь не идет. Источник в профсоюзе игроков это подтвердил, но это не значит, что лига и ассоциация хоккеистов сидят сложа руки. Уже идут консультации с врачами, которые должны выдать свои рекомендации по усовершенствованию протоколов. Это может означать все что угодно, от более строгих протоколов и ношения масок до ежедневного тестирования всех хоккеистов и персонала. Сейчас тестирование делается один раз в три дня.
Словом, пристегните ремни. Если волна ковида не уменьшится, некоторые матчи НХЛ пройдут без зрителей или с большим ограничением. Посмотрим, как все будет развиваться в последующие пару недель», — сказал известный обозреватель TSN Пьер Лебрюн.
«Давайте предположим, что ряд команд столкнулся с серьезными вспышками коронавируса. И нам не хватит времени и возможности, чтобы перенести большое количество матчей. Это сделает невозможным проведение сезона без переделки расписания, включая использование трехнедельного перерыва на Олимпиаду», — недвусмысленно заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.
«У нас есть соглашение с профсоюзом, что любое существенное нарушение нашего сезона может дать нам повод для отказа от Олимпиады в Пекине», — пригрозил вице-комиссар Билл Дэйли.
По неофициальной информации, большое количество положительных тестов на коронавирус уже сдали игроки и тренерский штаб «Нэшвилла», у которого на четверг запланирован домашний матч против «Колорадо». Кроме этого, на карантин отправлен главный тренер «Ойлерз» Дейв Типпетт, а защитник «Ванкувера» Такер Пулмен вообще был снят с игры по ходу матча с «Коламбусом» — все по той же причине.
Пока что черная туча, угрожающая хоккейному сезону-2021/2022, находится далеко. Но скорость ее приближения дьявольски высока, а последствия могут быть самыми катастрофическими.
Максим Замятин