Что творит Овечкин! Он повторил рекорд всех времен по голам в большинстве и спас команду за 3 секунды до сирены

«Учитывая то, как играют вместе Кузнецов и Овечкин, я, вероятно, не стану разбивать их связку. Считаю, что на данный момент Кузнецов и Овечкин слишком сильно играли в этом сезоне. Это один из лучших тандемов, думаю, все работает очень хорошо», — говорил главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт перед матчем с «Чикаго».

Читайте также Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу голов в большинстве

И с коучем «Кэпиталз» было трудно поспорить: с самого старта сезона Ови и Кузя смотрелись шикарно, а воспитанник челябинского хоккея и вовсе стал одной из главных причин столь яркого начала регулярного чемпионата в исполнении капитана «Столичных». Почему Лавиолетт вообще заговорил об этом, спросите вы? Все просто: встреча с «Блэкхокс» стала первой в этом сезоне для многолетнего центра Александра Великого — Никласа Бэкстрема.

Однако незадолго до стартового вбрасывания выяснилось, что Кузнецов в третий раз за карьеру угодил в коронавирусный протокол НХЛ и не сможет принять участие в матче. Эта новость заставила волноваться всех болельщиков «Вашингтона»: Евгений выдал огненный старт чемпионата во многом благодаря отменной физической форме, которую он набирал с лета. Главный вопрос в этой связи заключается в следующем — в каких кондициях Кузя выйдет с карантина и не повторится ли прошлогодняя ситуация, когда наш соотечественник дважды заразился коронавирусом и в итоге провел ужасный сезон?

Как бы там ни было, а даже после известия о том, что Кузнецов не сможет принять участие в матче, Ови и Бэкса все равно развели по разным звеньям: русского снайпера отрядили к Эллеру и Протасу, а шведа — к Шири и Оши. И поначалу этот ход Лавиолетта сработал: если первый период команды откатали по нулям, то в начале второго за воротами «Чикаго» загорелась красная лампочка, которую выстрелом из своего «офиса» в большинстве зажег капитан «Кэпиталз». Эта шайба стала для нашего великого соотечественника уже 274-й в ситуациях, когда его команда владела численным преимуществом. По этому показателю он сравнялся с Дэйвом Андрейчуком, который до сегодняшнего дня являлся абсолютным рекордсменом лучшей лиги мира по голам в большинстве. Но в скором времени Ови сместит легенду «Тампы» с этого трона. К слову, одним из ассистентов в шайбе Овечкина выступил Бэкстрем, для которого это очко стало первым в текущем сезоне.

Еще один занимательный факт — этот гол сделал Марка-Андре Флери главной жертвой Александра Великого в истории НХЛ. Именно вратарю «Чикаго» Александр забросил наибольшее количество шайб в НХЛ: ранее Флери с 24-мя пропущенными голами от Овечкина делил первое место с легендой «Рейнджерс» Хенриком Лундквистом, но в этой встрече он вышел на единоличное первое место. Разумеется, этот факт не слишком обрадовал новичка «Блэкхокс» и добавил ему мотивации, поэтому уже через несколько минут Флери буквально украл у нашего соотечественника еще одну шайбу: Спронг сумасшедшим пасом вывел Алекса на ударную позицию, но на этот раз кипер «Чикаго» оказался сильнее.

Казалось, что игра проходит под контролем команды Питера Лавиолетта, но вскоре после нереализованного момента Овечкина «Чикаго» выдал сумасшедшие 34 секунды, в которые сумел уместить сразу 3 (!) шайбы. «Кэпиталз» устроили на своем пятаке проходной двор и позволяли сопернику делать все, что ему вздумается. Как результат — шайбы Дебринкэта, Курашева и Энтвистла стали отличной заявкой на победу «Блэкхокс».

За 42 секунды до конца второго периода огрызнулся Даниэль Спронг, но после того холодного душа, который подопечные Кинга устроили своему сопернику в середине встречи, шайба самого известного голландского хоккеиста не выглядела полноценной попыткой «Вашингтона» вернуться в игру.

Но все-таки Ови и компании удался камбэк: на экваторе заключительной двадцатиминутки отличился Эллер, который с помощью точного броска с неудобной руки сравнял счет в матче.

Результативный бросок Дебринкэта мог похоронить все усилия «Вашингтона» в этой встрече, но на помощь «Кэпиталз» пришел их капитан: Овечкин взял на себя инициативу, протащил шайбу по флангу и выдал изящный пас на пятак — Конор Шири не промахнулся и за 3 секунды до конца перевел игру в овертайм. Капитан «Столичных» провел просто фантастический матч!

Вот только усилий величайшей восьмерки в истории НХЛ оказалось недостаточно. Калеб Джонс забросил первую шайбу в сезоне и принес «Чикаго» вполне закономерную победу в дополнительное время.