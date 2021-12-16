Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу голов в большинстве
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. «Вашингтон» на выезде в овертайме уступил «Чикаго» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. «Вашингтон» на выезде в овертайме уступил «Чикаго» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:4 (0:0, 3:2, 1:2, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Алекс Дебринкат (34-я и 56-я минуты), Филипп Курашев (35), Маккензи Энтуисл (35) и Калеб Джонс (62).
У «Вашингтона» отличились Александр Овечкин (24), Даниэль Спронг (40), Ларс Эллер (52) и Конор Шири (60). В эпизоде с последней шайбой Овечкин выступил в роли ассистента. Овечкин был признан второй звездой матча.
36-летний российский форвард забросил 274-ю шайбу в большинстве и повторил рекорд НХЛ по этому показателю, ранее единоличным лидером был Дэйв Андрейчук.
В текущем сезоне россиянин провел 29-ю игру и набрал 46 (21 шайба + 25 передач) очков. Россиянин единолично возглавляет гонку бомбардиров и идет вторым в списке лучших снайперов, уступая немцу Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (23).
Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин забросил 751 шайбу, по этому показателю он занимает четвертое место в истории лиги. Впереди Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).