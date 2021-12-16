Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу голов в большинстве

Встреча завершилась со счетом 5:4 (0:0, 3:2, 1:2, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Алекс Дебринкат (34-я и 56-я минуты), Филипп Курашев (35), Маккензи Энтуисл (35) и Калеб Джонс (62).

У «Вашингтона» отличились Александр Овечкин (24), Даниэль Спронг (40), Ларс Эллер (52) и Конор Шири (60). В эпизоде с последней шайбой Овечкин выступил в роли ассистента. Овечкин был признан второй звездой матча.

36-летний российский форвард забросил 274-ю шайбу в большинстве и повторил рекорд НХЛ по этому показателю, ранее единоличным лидером был Дэйв Андрейчук.

В текущем сезоне россиянин провел 29-ю игру и набрал 46 (21 шайба + 25 передач) очков. Россиянин единолично возглавляет гонку бомбардиров и идет вторым в списке лучших снайперов, уступая немцу Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (23).