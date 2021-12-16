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10:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена игрока НХЛ пожаловалась на жизнь в России после возвращения из США

Жена чешского хоккеиста российского происхождения Дмитрия Яшкина Надия в Instagram оценила жизнь в России после возвращения из США.

Аризона
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Супруга игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотис» заявила, что москвичи злые и невежливые, а небо серое. «Я по привычке хожу и извиняюсь перед всеми, как все это делают в США. I'm sorry», — пожаловалась она.

Яшкин известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московское «Динамо» с 2019-го по 2021-й. Он признавался лучшим снайпером турнира. С этого сезона хоккеист играет за «Койотис», в составе которых он провел 12 матчей и набрал одно очко. В ноябре он получил травму нижней части тела и пропустит остаток сезона.

В июне прошлого года журналистка Анна Кастерова, жена нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, высказалась об отношениях между Россией и США. По ее мнению, те, кто называет Америку врагом России, чувствуют зависть к американцам.

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