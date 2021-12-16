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11:48 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Панарин не смог доиграть матч НХЛ из-за повреждения

Россиянин провел на льду в игре против «Аризоны» около семи минут.

Рейнджерс
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Источник: AP 2021
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ТАСС, 16 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не смог доиграть матч регулярного чемпионата против «Аризоны» из-за небольшого повреждения.

Об этом рассказал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан, комментарий которого в Twitter приводит журналист Винс Меркольяно.

В четверг «Рейнджерс» со счетом 3:2 одержал победу над «Аризоной» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Панарин провел на льду около семи минут.

«Панарин получил легкое повреждение нижней части тела», — приводит слова тренера Мерконьяло.

Панарину 30 лет, он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В 29 матчах текущего сезона НХЛ нападающий набрал 33 (9 шайб + 24 результативных передач) очков.

«Рейнджерс» с 41 очком в 29 матчах лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона. В следующем матче команда дома примет «Вегас» 18 декабря.

Аризона
2:3
1:0, 0:1, 1:2
Рейнджерс
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