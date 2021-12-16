Главный тренер «Тампы» рассказал, на какой стадии реабилитации находится Кучеров

«Вы уже видели Никиту на наших тренировках. Естественно, он в синем свитере, то есть не участвует в контактах, и как бы я ни хотел побыстрее увидеть его в составе, это вне моего контроля. Он на той стадии реабилитации, на которой и должен сейчас находиться. Ему требуется ещё несколько недель», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.