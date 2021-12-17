«Флорида» проиграла «Лос-Анджелесу», несмотря на 27 сэйвов Бобровского
«Флорида Пантерз» проиграла «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.
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«Флорида Пантерз» проиграла «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.
В составе проигравших отличился Мэтт Кирстед. Голкипер Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 31.
За победителей шайбы забросили Олли Мяяття, Анже Копитар, Дастин Браун и Артур Калиев.
«Пантерз» потерпели 3-е поражение подряд.