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10:39 (мск), источник: Sport24

«Флорида» проиграла «Лос-Анджелесу», несмотря на 27 сэйвов Бобровского

«Флорида Пантерз» проиграла «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Флорида
Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе проигравших отличился Мэтт Кирстед. Голкипер Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 31.

За победителей шайбы забросили Олли Мяяття, Анже Копитар, Дастин Браун и Артур Калиев.

«Пантерз» потерпели 3-е поражение подряд.

Флорида
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Лос-Анджелес
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