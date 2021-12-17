«Миннесота» проиграла «Баффало», Капризов забил гол и не реализовал буллит
«Миннесота Уайлд» проиграла «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 Б.
Миннесота
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
«Миннесота Уайлд» проиграла «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 Б.
В основное время в составе победителей отличились Дилан Козенс и Марк Писик. Победный буллит реализовал Тэйдж Томпсон.
У проигравших голы забили Джон Меррилл и Кирилл Капризов. Для россиянина эта шайба стала 11-й в сезоне, он закончил матч с коэффициентом полезности «+2».
Также Капризов не использовал свою попытку в серии буллитов.
Защитник Дмитрий Куликов отыграл 19:42, отдал голевую передачу и заработал 2-минутное удаление.
«Миннесота» потерпела 3-е поражение подряд.