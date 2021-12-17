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10:44 (мск), источник: Sport24

«Миннесота» проиграла «Баффало», Капризов забил гол и не реализовал буллит

«Миннесота Уайлд» проиграла «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 Б.

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Источник: AP 2021

В основное время в составе победителей отличились Дилан Козенс и Марк Писик. Победный буллит реализовал Тэйдж Томпсон.

У проигравших голы забили Джон Меррилл и Кирилл Капризов. Для россиянина эта шайба стала 11-й в сезоне, он закончил матч с коэффициентом полезности «+2».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Капризов не использовал свою попытку в серии буллитов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник Дмитрий Куликов отыграл 19:42, отдал голевую передачу и заработал 2-минутное удаление.

«Миннесота» потерпела 3-е поражение подряд.

Миннесота
2:3Б
1:0, 1:1, 0:1, 0:0
Баффало
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