Василевский обрушил историю НХЛ! Установил рекорд, побив достижение 12-летней давности

После тяжёлого старта регулярного чемпионата НХЛ лучший голкипер России Андрей Василевский в последнее время набрал отличную форму. Достаточно просто посмотреть на статистические показатели. Если в первых 14 матчах с Василевским в воротах «Тампа» смогла одержать только восемь побед при шести поражениях, то за последние девять матчей с Андреем на последнем рубеже американский клуб добился тех же восьми побед, но уже лишь при одном поражении от «Миннесоты».

Очередной победы игроки «Лайтнинг» добились и в сегодняшнем матче с «Оттавой» (2:1). Сама по себе вывеска матча вряд ли бы вызвала повышенное внимание до начала сезона, если бы не одно «но», произошедшее в минувшие выходные. Тогда эти же команды встретились на территории «сенаторов», и результат матча зафиксировал сенсационную победу канадского клуба. «Оттава» уверенно переиграла «Тампу» (4:0), прервав пятиматчевую победную серию чемпиона НХЛ.

Однако в той встрече ворота «молний» защищал канадский голкипер Брайан Эллиотт, тогда как сегодня на последний рубеж команды отправился первый номер «Тампы» Василевский. Впрочем, матч всё равно получился крайне непростым для подопечных Джона Купера. Стартовый период остался за гостями, которые открыли счёт на 16-й минуте матча — отличился самый высокооплачиваемый защитник «сенаторов» Тома Шабо. Канадцу удался сольный проход, который игрок обороны завершил точным броском под перекладину.

«Молнии» переломили ход встречи во втором периоде, сумев провести две голевые атаки. Сначала Алекс Киллорн восстановил равновесие на табло, прервав сухую серию голкипера «Оттавы» Антона Форсберга в матчах с «Тампой» в этом сезоне на отметке в 83 минуты 47 секунд. А спустя 12 минут цели достиг бросок защитника «Лайтнинг» Виктора Хедмана. Шведский хоккеист мощнейшим броском реализовал большинство, сумев прошить своего соотечественника.

Поучаствовавший в голевой атаке капитан «молний» Стивен Стэмкос набрал своё 900-е очко в НХЛ. На счету канадского нападающего стало 900 (452+448) очков в 869 матчах НХЛ. 31-летний форвард стал всего вторым игроком в клубной истории, кому покорилось это достижение. «Приятно набрать 900-е очко в НХЛ перед своими болельщиками. Я определённо оценил этот момент. Ещё сотня очков, и тогда будет действительно здорово. Но чтобы добраться до цели, нужно до неё добраться», — философски заметил Стэмкос после матча.

Бомбардирский рекорд «Тампы» на данный момент продолжает принадлежать Мартину Сан-Луи, набравшему 953 очка в 972 матчах за клуб. Но уже в нынешнем сезоне Стивен должен как минимум вплотную приблизиться к этим показателям, а как максимум может успеть и переписать данное статистическое достижение. Ведь в нынешнем сезоне капитан «Тампы» уже набрал 34 (13+21) очка в 29 играх.

Но если Стивену ещё нужно прилично поработать, чтобы записать этот рекорд на себя, то Василевский уже сегодня в очередной раз вписал своё имя в летопись исторических достижений, обрушив историю лиги. В третьем периоде россиянин не позволил «сенаторам» перевести игру в овертайм, оформив свою 63-ю победу в 2021 году.

Ранее ни одному вратарю за всю историю НХЛ не удавалось выиграть столько матчей за календарный год.

Прежний рекорд принадлежал Марку-Андре Флёри, который в 2009 году выиграл 62 матча в составе «Питтсбурга». При этом важно заметить, что Флёри одержал 62 победы в 98 матчах, тогда как Василевскому в этому году понадобилось провести всего 88 матчей на 63 победы.