«Колорадо» проиграл «Нэшвиллу», Ничушкин забросил 10 шайбу в сезоне НХЛ

Встреча, прошедшая на площадке «Нэшвилла», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Дубль в составе победителей оформил Филип Форсберг (14-я и 37-я минуты), также отличились Таннер Жанно (28), Роман Йоси (53) и Маттиас Экхольм (59).

У гостей шайбы забросили Микко Рантанен (30) и Валерий Ничушкин (50). Для россиянина этот гол стал десятым в нынешнем сезоне НХЛ (также в активе Ничушкина шесть результативных передач в 18 матчах).

В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» идет на третьей строчке с 37 очками в 29 матчах, «Колорадо» занимает пятое место (36 баллов после 27 игр). В следующем матче «Нэшвилл» в гостях сыграет против «Чикаго» 17 декабря, «Колорадо» днем позже примет «Тампу».