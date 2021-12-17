Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Ванкувер
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Торонто
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Коламбус
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Баффало
Б
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Колорадо
52
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Бостон
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Детройт
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Филадельфия
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Вегас
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Оттава
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Лос-Анджелес
14
Все события
Фоторепортажи
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
11:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Колорадо» проиграл «Нэшвиллу», Ничушкин забросил 10 шайбу в сезоне НХЛ

«Нэшвилл» победил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Колорадо
НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая на площадке «Нэшвилла», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Читайте также
Василевский обрушил историю НХЛ! Установил рекорд, побив достижение 12-летней давности

Дубль в составе победителей оформил Филип Форсберг (14-я и 37-я минуты), также отличились Таннер Жанно (28), Роман Йоси (53) и Маттиас Экхольм (59).

У гостей шайбы забросили Микко Рантанен (30) и Валерий Ничушкин (50). Для россиянина этот гол стал десятым в нынешнем сезоне НХЛ (также в активе Ничушкина шесть результативных передач в 18 матчах).

В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» идет на третьей строчке с 37 очками в 29 матчах, «Колорадо» занимает пятое место (36 баллов после 27 игр). В следующем матче «Нэшвилл» в гостях сыграет против «Чикаго» 17 декабря, «Колорадо» днем позже примет «Тампу».

В других матчах дня «Эдмонтон» обыграл «Коламбус» со счетом 5:2, а «Сан-Хосе» уступил «Ванкуверу» — 2:5.

Нэшвилл
5:2
1:0, 2:1, 2:1
Колорадо
 Страстный поцелуй Медведевой и Милохина: видео
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь