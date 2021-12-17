Панарин может пропустить несколько матчей «Рейнджерс»
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин из-за травмы может пропустить несколько матчей, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин из-за травмы может пропустить несколько матчей, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
Как рассказал главный тренер «Нью-Йорка» Жерар Галлан, статус форварда сохраняется как «со дня на день». Как ожидается, Панарин не сможет помочь команде в матче против «Вегаса» 18 декабря.
«У меня нет обновлений, его статус остается “со дня на день”, — сказал Галлан, назвавший повреждение Панарина “несерьезной травмой нижней части тела”.
В нынешнем сезоне российский форвард набрал 33 (9+24) очка в 29 играх регулярного чемпионата.