Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Баффало
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Аризона
Все события
Фоторепортажи
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
17 декабря, источник: Sport24

Панарин может пропустить несколько матчей «Рейнджерс»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин из-за травмы может пропустить несколько матчей, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Хоккей

НХЛ 2021-2022
Неделя 10, 18.12.2021, 3:00

Рейнджерс-Вегас-

Как рассказал главный тренер «Нью-Йорка» Жерар Галлан, статус форварда сохраняется как «со дня на день». Как ожидается, Панарин не сможет помочь команде в матче против «Вегаса» 18 декабря.

«У меня нет обновлений, его статус остается “со дня на день”, — сказал Галлан, назвавший повреждение Панарина “несерьезной травмой нижней части тела”.

Панарин получил повреждение в матче против «Аризоны» (2:3). Он полностью отыграл первый период, но во втором отрезке провел всего одну смену.

В нынешнем сезоне российский форвард набрал 33 (9+24) очка в 29 играх регулярного чемпионата.

Читайте также
 «Мужики глазеют на меня в платье и без лифчика». Хоккейная красавица из России раскритиковала Дубай за лицемерие
«Мурашки по коже». Жена украинского футболиста выложила пикантные фото в купальнике с отдыха на Мальдивах
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь