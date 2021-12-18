Овечкин устроил разнос одноклубникам на скамейке запасных. Видео

Видео разноса, который россиянин устроил своим одноклубникам в перерыве матча:

Во втором периоде Овечкин и партнёры взялись за дело, и в итоге «Вашингтон» добился победы в гостях со счётом 5:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Диллон и Джош Моррисси.

Российский нападающий Евгений Свечников очков не набрал. У его соотечественника из команды соперников — защитника Дмитрия Орлова — коэффициент полезности «+1».