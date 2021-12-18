Овечкин устроил разнос одноклубникам на скамейке запасных. Видео

Видео разноса, который россиянин устроил своим одноклубникам в перерыве матча:
Во втором периоде Овечкин и партнёры взялись за дело, и в итоге «Вашингтон» добился победы в гостях со счётом 5:2.
В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Диллон и Джош Моррисси.
Российский нападающий Евгений Свечников очков не набрал. У его соотечественника из команды соперников — защитника Дмитрия Орлова — коэффициент полезности «+1».
Напомним, Овечкин набрал 1367 (752+615) результативных баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.