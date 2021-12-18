Сборная России потеряла перед Олимпиадой надежного защитника. У Зайцева перелом — он выбыл на два месяца

Вот уже несколько лет «Оттаву» можно найти внизу турнирной таблицы. «Сенаторз» находятся в стадии перестройки и практически не имеют шансов на плей-офф. В команде выступают два российских игрока, которые претендуют на попадание в состав сборной России на Олимпийские игры-2022. Однако сейчас участие одного хоккеиста под большим вопросом. Никита Зайцев на днях получил серьезную травму и выбыл на несколько месяцев.

В середине первого периода матча с «Тампой» (1:2) Зайцев столкнулся в борьбе за шайбу у борта с форвардом «Лайтнинг» Ондржеем Палатом, упал и покинул площадку, прихрамывая. В перерыве клуб сообщил, что россиянин не сможет продолжить игру. На следующий день защитник был помещен в список травмированных и в интервью признался, что у него перелом. Точных сроков восстановления Никиты нет, но ожидается, что он пропустит около двух месяцев. Это означает, что в Пекине сыграть практически точно не сможет, если, конечно, НХЛ соберется ехать на Олимпиаду.

30-летний Зайцев шестой сезон выступает в НХЛ, три из которых в «Оттаве». В нынешнем сезоне россиянин провел 22 матча, набрав 2 (1+1) очка при полезности «- 3» и среднем игровом времени 18:32. В ноябре пропустил пять матчей из-за нахождения в ковид-протоколе. Никита никогда не был за океаном атакующим защитником, однако все равно в этой регулярке играет менее результативно, чем раньше. В свой первый сезон в «Торонто» он набрал 36 (4+32) очка в 82 матчах. За «Сенаторз» больше всего было в прошлом году — 17 (4+13) в 55 встречах. С этого года Зайцев перестал выходить в большинстве, отсюда падение результативности, он не стремится в атаку, а сосредоточен больше на разрушении. По ходу сезона ему постоянно меняли партнеров и переводили даже в третью пару в попытках найти «химию» между защитниками. С «Тампой» россиянин играл с Томасом Шаботом в первом звене.

Удивительно, но в интервью «Спорт-Экспрессу» Никита заявил, что не контактировал с тренерским штабом сборной России. Означает ли это то, что его изначально не видели в составе? Если да, то к Алексею Жамнову возникнут вопросы. Зайцев несколько раз ездил на чемпионаты мира, участвовал в Кубке мира и всегда производил на международных турнирах приятное впечатление. Учитывая ограниченное число русских защитников, выступающих за океаном, Никита точно должен быть в числе кандидатов на поездку в Пекин. Однако теперь на олимпийских перспективах можно поставить крест — перелом за полтора месяца до начала Игр звучит приговором. И это большая потеря для сборной — Зайцев мог бы сыграть во второй-третьей паре с Дмитрием Орловым и быть тем защитником, на которого может положиться вратарь, пока форварды думают об атаке.

Существенна потеря Зайцева и для «Оттавы». Но команда идет на 15-м месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на 12 очков. С русским защитником или без него шансы на кубковую весну призрачны. Самому Никиту по будущему в клубе тоже не стоит беспокоиться: серьезных разговоров об его обмене в последние годы не возникало, его контракт, выписанный еще в «Торонто», на $4,5 млн будет действовать до 2024 года.