В НХЛ новая волна ковида. Ждать ли Овечкина и других звезд на Олимпиаде?

«Ситуация с НХЛ и Пекином остается подвешенной, так что после турнира нам сказали, что нужно быть готовыми и продолжать работать. Нужно быть психологически готовыми к участию в Олимпиаде. Если случится так, что НХЛ откажется, мы обязаны быть готовы. Это будет захватывающе», — оценивал свои шанс сыграть на Олимпиаде в Пекине нападающий «Авангарда» и сборной Канады Корбэн Найт после матча с Финляндией на Кубке Первого канала.

Вы ведь не думали, что канадцы привезли на предновогодний этап Евротура команду, собранную из представителей КХЛ и европейских лиг, просто чтобы устроить классическое противостояние с Россией и порадовать громкой вывеской далеких от хоккея зрителей государственного канала?

Как только первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на встрече с журналистами по окончании Кубка Карьяла заявил, что родоначальники хоккея, как и четырьмя годами ранее, решили привезти в Москву свою европейскую солянку, всем окончательно стало понятно — Hockey Canada уже что-то знает и готовит план B на случай вероятного отказа НХЛ ехать в Китай.

Впрочем, тогда мысли о североамериканской кастрации Олимпиады все дружно гнали прочь. Хоккеисты регулярно попадали в ковид-лист, но их количество зараженных никого всерьез не пугало. Переносы матчей носили эпизодический характер, и наличие в календаре определенного числа резервных дат давало какую-никакую страховку. А главное — относительно спокойный прошлый сезон дарил надежду, что вот-вот и жизнь вернется в прежнее русло, свободное от болячек и кучи ограничений.

Но тут незадолго до начала зимы по миру ударил новый штамм коронавируса, и теперь всеобщая уверенность вдруг расплылась киселем. Игроки без объяснения причин пачками пропадают из активных составов, команды в полном составе уходят на карантин, а лига чуть ли не каждый день судорожно переносит матчи. Только по состоянию на 18 декабря в энхаэловском ковид-листе находится 101 хоккеист и 40 членов персонала. В последнюю неделю количество зараженных в среднем увеличивалось на 15 человек за сутки.

Причем побывать на больничном уже пришлось Патрису Бержерону, Джонни Гудро, Якобу Маркстрему, Андрею Свечникову, Себастьяну Ахо, Кэйлу Макару, Аарону Экбладу, Джону Таваресу, Мэтту Барзалу — то есть целому скопу потенциальных олимпийцев.

Пока НХЛ на фоне распространения нового штамма не решилась на остановку регулярного чемпионата, как предсказывают некоторые инсайдеры, но ужесточила ковид-протокол и опубликовала меморандум об усилении мер по противодействию распространению коронавируса на фоне увеличившихся положительных тестов среди игроков лиги.

В документе, в частности, говорится о постоянном ношении масок (рекомендуется использовать хирургические, а не тканевые маски) во время присутствия на базе клуба, а также во время поездок на выездные матчи. Как и раньше, игрокам предписывается носить маски в автобусах, самолетах и отелях, а снимать их можно исключительно во время тренировок, матчей и приема пищи. При этом хоккеистам рекомендуется воздержаться от походов в рестораны, которые предлагается заменить небольшими перекусами на свежем воздухе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--73c24b2777e593a4ad14" data-vnd="73c24b2777e593a4ad14" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=73c24b2777e593a4ad14" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако главный пункт меморандума — это обязанность хоккеистов, тренеров и обслуживающего персонала ежедневно проходить тестирование на коронавирус. Теперь местные профи будут сдавать ПЦР чуть ли не чаще, чем тренироваться, и вряд ли этот императив кому-то по душе.

Но, кажется, окончательно убивает мечты о первом с 2016 года турнире всех сильнейших новость о том, что в случае положительного теста участникам пекинской Олимпиады придется провести на китайском карантине до пяти недель. О чем говорить, если даже Алекс Пьетраджело, вошедший вместе с Коннором Макдэвидом и Сидни Кросби в первую тройку сборной Канады на Олимпиаде, открыто заявляет о нежелании в случае чего терять больше месяца жизни в Поднебесной?