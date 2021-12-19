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18:30 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Барыса» устроил драку в НХЛ

Защитник Диллон Хетерингтон, который выступает за «Оттаву Сенаторз» в НХЛ, устроил драку с нападающим «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Это случилось на 31-й минуте игры. В итоге оба были удалены на пять минут. А победу в овертайме одержали хоккеисты «Флайерз» со счетом 4:3.

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«Оттава Сенаторз» с 20-ю очками идет 15-й из 16-ти команд в Восточной конференции. А «Филадельфия Флайерз» занимает 11 место с 29 баллами.

Напомним, Хетерингтон летом подписал контракт с «Оттавой Сенаторз». Двустороннее соглашение рассчитано на год. В прошлом сезоне 26-летний канадский хоккеист выступал за «Барыс». В регулярном чемпионате КХЛ он провел 41 игру и набрал 7 (2+5) очков, в шести встречах плей-офф результативными действиями не отметился.

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