Экс-игрок «Барыса» устроил драку в НХЛ

Это случилось на 31-й минуте игры. В итоге оба были удалены на пять минут. А победу в овертайме одержали хоккеисты «Флайерз» со счетом 4:3.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qVzvVQ4J0kE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Оттава Сенаторз» с 20-ю очками идет 15-й из 16-ти команд в Восточной конференции. А «Филадельфия Флайерз» занимает 11 место с 29 баллами.