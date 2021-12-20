НХЛ перенесла все ближайшие матчи
НХЛ: таблица и календарь
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла все ближайшие матчи с участием американских и канадских клубов в регулярном чемпионате, сообщается на сайте лиги.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла все ближайшие матчи с участием американских и канадских клубов в регулярном чемпионате, сообщается на сайте лиги.
Такое решение было принято из-за беспокойства по поводу ограничений на международные поездки из-за коронавируса. Были отложены встречи, которые были запланированы с 20 по 23 декабря:
Отмечается, что несмотря на рост положительных тестов на коронавирус среди игроков и тренеров, НХЛ продолжит проводить остальные матчи согласно расписанию.