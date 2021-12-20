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01:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НХЛ перенесла все ближайшие матчи

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла все ближайшие матчи с участием американских и канадских клубов в регулярном чемпионате, сообщается на сайте лиги.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Такое решение было принято из-за беспокойства по поводу ограничений на международные поездки из-за коронавируса. Были отложены встречи, которые были запланированы с 20 по 23 декабря:

  • 20 декабря — «Айлендерс» — «Монреаль», «Эдмонтон» — «Анахайм»;.
  • 21 декабря — «Оттава» — «Сент-Луис», «Сан-Хосе» — «Ванкувер»;.
  • 22 декабря — «Рейнджерс» — «Монреаль», «Даллас» — «Винипег», «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»;.
  • 23 декабря — «Торонто» — «Сент-Луис», «Оттава» — «Каролина», «Нью-Джерси» — «Монреаль», «Ванкувер» — «Анахайм» и «Сан-Хосе» — «Эдмонтон».

Ранее НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) приняли меморандум об усилении мер по противодействию коронавирусу.

Отмечается, что несмотря на рост положительных тестов на коронавирус среди игроков и тренеров, НХЛ продолжит проводить остальные матчи согласно расписанию.

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